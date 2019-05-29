Как взыскать с России $1,3 млрд. Ощадбанк назвал три варианта

Решение международного инвестиционного арбитражного суда по спору между Ощадбанком и Россией может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах, пишет ЭП со ссылкой на ответ пресс-службы банка.

Один из способов, который назвали в Ощадбанке, - взыскание государственной собственности России.

"По общему правилу, имущество, принадлежащее государству, защищено специальным иммунитетом и в результате такого иммунитета на имущество не может быть обращено взыскание. В то же время, если государственная собственность используется в коммерческих целях, иммунитет такой собственности не предоставляется", - сообщили в банке.

Принудительное взыскание возможно также через "замену кредитора".

"В тех отношениях с иностранными контрагентами, где Россия выступает кредитором, Ощадбанк может просить суд заменить Россию на себя, и требовать от контрагентов России (должников) уплаты долга именно банку", - рассказали изданию в пресс-службе.

Третий вариант взыскания - за счет собственности госкомпаний.

"Альтернативным вариантом является обращение взыскания на имущество государственных компаний, которое находится на территории третьих государств путем применения доктрины alter ego, то есть государственная компания приравнивается к самой стране. Реализация такого подхода возможна в Великобритании, США, Канаде, Франции, Швеции и ряде других стран", - заявили в Ощаде.

В августе 2016 года Ощадбанк подал против России иск о возмещении более $1 млрд потерь в результате незаконной оккупации и аннексии Крыма.

В ноябре 2018-го Арбитражный суд в Париже удовлетворил требование банка, однако российский Минюст не признал это решение. В связи с этим Ощадбанк поставил Россию "на счетчик".

В начале 2019 года Ощадбанк начислил $5 млн долга России в рамках решения арбитража.