В России банки блокируют счета на месяцы: клиенты остаются без доступа к средствам
В России банки начали массово блокировать клиентские счета, лишая людей доступа к собственным средствам на срок от нескольких недель до полугода. Об этом сообщает российское издание "Известия" со ссылкой на участников рынка.
Под блокировку попадают переводы друзьям, оплаты в магазинах и другие стандартные операции. Формально банки ссылаются на законодательство о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, однако на практике пострадавшими оказываются рядовые граждане.
В РФ говорят, что якобы из-за роста количества подозрительных транзакций нагрузка на службы безопасности возросла, и банки вынуждены действовать жестче. В то же время это порождает лавину жалоб от добросовестных клиентов, которые остаются без доступа к деньгам, пишет издание.
Аналитики указывают, что ситуация демонстрирует все более глубокую деградацию банковской системы РФ, которая не справляется с вызовами экономического кризиса и усилением контроля со стороны государства.
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