У Росії банки блокують рахунки на місяці: клієнти залишаються без доступу до коштів

Банки масово блокують рахунки росіян, які місяцями не можуть отримати доступ до своїх грошей

Ілюстративне фото: depositphotos.com

У Росії банки почали масово блокувати клієнтські рахунки, позбавляючи людей доступу до власних коштів на термін від кількох тижнів до пів року. Про це повідомляє російське видання "Известия" з посиланням на учасників ринку.

Під блокування потрапляють перекази друзям, оплати в магазинах та інші стандартні операції. Формально банки посилаються на законодавство про протидію відмиванню доходів і фінансуванню тероризму, однак на практиці постраждалими виявляються пересічні громадяни.

Читайте також То коли ж розвалиться російська економіка

У РФ говорять, що нібито через зростання кількості підозрілих транзакцій навантаження на служби безпеки зросло, і банки змушені діяти жорсткіше. Водночас це породжує лавину скарг від добросовісних клієнтів, які залишаються без доступу до грошей, пише видання.

Аналітики вказують, що ситуація демонструє дедалі глибшу деградацію банківської системи РФ, яка не може впоратись із викликами економічної кризи та посиленням контролю з боку держави.