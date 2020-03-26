В России поддержат бизнес кредитами под 0% для выплаты зарплат

Правительство России совместно со Сбербанком и ВТБ на следующей неделе планируют запустить пилотный проект по льготному кредитованию бизнеса, пишет РБК.

Отмечается, что заем средств будет рассчитан на полгода, однако при ухудшении ситуации в экономике может быть продлен.

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"Это неотложные кредиты на выплату заработной платы. Под субсидированием процентных ставок в предельном случае до 0% и с высоким гарантийным покрытием, потому что мы хорошо понимаем, что у малого бизнеса никаких залогов нет сейчас", - подчеркнул первый зампред правительства России Андрей Белоусов.

По словам Белоусова, проект будет реализован с помощью кредитной линии, которую открыл Центральный банк.

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