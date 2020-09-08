В СБУ пояснили, почему работают магазины "заблокированной" пирамиды B2B Jewelry

Магазины финансовой пирамиды B2B Jewelry продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию. Об этом сказано в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины (СБУ).

Сообщается, что организаторам финансовой пирамиды, которых СБУ разоблачила в присвоении более $250 млн инвесторов, вручаются подозрения.

"Сейчас организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 9 сентября.

Читайте также: Золотая пирамида: B2B Jewelry деньги под 400%, и бесплатные украшения

В конце 2019 года Генпрокуратура сообщила, что владельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в использовании схемы вывода наличных средств через фейковый благотворительный фонд.

В марте 2020 года журналист Денис Бигус опубликовал расследование, в котором утверждал, что из магазинов B2B Jewelry в пакетах вывозят деньги.

27 августа СБУ сообщила о блокировке работы крупной финансовой пирамиды. Фото с места проведения операции свидетельствует, что речь идет о B2B Jewelry. Правоохранители провели 48 обысков у фигурантов дела. Суд наложил аресты на имущественные активы подозреваемых: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

31 августа магазины B2B Jewelry продолжали работать.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Юрий Тарасовский

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.