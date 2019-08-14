В Совете НБУ рассказали, что может ускорить инфляцию

Инфляция в Украине может ускориться осенью из-за роста цен на электроэнергию для промышленных потребителей, сообщил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин в Facebook.

Рост цен в промышленности в июле составил 3,6%, хотя индекс потребительских цен был -0,6%. На 7,3% увеличились цены по группе "добыча металлических руд", по группе "поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха" - на 16,4%.

На эти показатели повлияло подорожание электроэнергии для производителей после запуска нового рынка, отмечает Данилишин.

"Обычно рост цен в промышленности транслируется в ускорение потребительской инфляции с лагом в 2-4 месяца. Это вызывает опасения и не дает уверенности в том, что будут достигнуты цели по инфляции, зафиксированные в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2019 год, а также прогноз инфляции Нацбанка (6,3% на конец 2019-го)", - пишет он.

Также Данилишин отметил, что инфляция традиционно ускорится, начиная с октября, из-за уменьшения предложения сырых овощей и фруктов.

"Кроме того, с учетом значительной доли импорта в ВВП, многое будет зависеть от динамки курса гривни. Если сентябрьские выплаты по внешнему долгу (предварительно оцениваются в $1,7 млрд) удастся пройти без осложнений, а для этого есть достаточные предпосылки, влияние курсового фактора на потребительскую инфляцию не будет существенным", - отметил глава Совета НБУ.