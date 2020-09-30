В S&P позитивно оценили банковскую систему Украины

Показатели финансирования и ликвидности банковской системы Украины лучше, чем в других странах СНГ, сообщила заместитель директора направления Финансовые институты международного рейтингового агентства S&P Global Ratings Аннет Эсс, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, ведущие позиции Украины по показателям банковской системы обусловлены низким соотношением кредитов к депозитам, снижением внешнего долга банковского сектора, стабильностью вкладов в условиях текущего кризиса и постепенным снижением долларизации депозитов.

При этом она отметила, что чистый внешний долг банковского сектора Украины все еще имеет отрицательный показатель.

В сентябре м еждународное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B со стабильным прогнозом.

23 сентября НБУ сообщил, что платежеспособные банки Украины в августе 2020 года получили 4,2 млрд грн чистой прибыли, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (7,5 млрд грн). За восемь месяцев 2020 года чистая прибыль банков уменьшилась на 26,3% – до 32 млрд грн к соответствующему показателю годом ранее (44,3 млрд грн).

Впервые в истории Украины э кономический кризис не сопровождается кризисом в банковской сфере, однако в коронакризис банки столкнулись с проблемой наращивания прибыли. Об этом написала в серии твиттов первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова .

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Сергей Чигирь

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