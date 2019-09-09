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В Украине может появиться новый орган исполнительной власти

В Украине может появиться новый орган исполнительной власти
09.09.2019, 08:54

Кабмин поддержал законопроект Минфина о создании долгового агентства Украины

Новый центральный орган исполнительной власти может появиться после принятия Верховной Радой законопроекта о создании долгового агентства Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, новый центральный орган исполнительной власти со специальным статусом будет отвечать за реализацию государственной бюджетной политики в сфере управления государственным долгом и гарантированным государством долгом.

Законопроект разработан на базе международного опыта и консультаций с экспертами. В документе закреплены основные задачи агентства и распределены функции между новой организацией и Минфином, которому она будет подчиняться.

Как отмечают в министерстве, создание агентства предусмотрено Среднесрочной стратегией по управлению госдолгом на 2019-2021 годы. Внедрение агентской модели будет способствовать более эффективному управлению госфинансами.

"Кроме того, этот шаг позволит уменьшить влияние политического фактора на управление госдолгом и повысить уровень прозрачности благодаря эффективным механизмам контроля и отчетности", - говорится в сообщении.

Запуск долгового агентства Украины начнется после принятия законопроекта парламентом.

Сейчас в Украине семь центральных органов исполнительной власти со специальным статусом. К ним относятся: Антимонопольный комитет Украины; Государственный комитет телевидения и радиовещания; Фонд государственного имущества; Национальное агентство Украины по предупреждению коррупции; Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений; Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации; Государственное бюро расследований.
  • 3 сентября Украина погасила внешний долг на $1,1 млрд за 2015 год.
  • По данным Минфина, госдолг Украины в июле составил $82,4 млрд. В 2019 году Украина должна выплатить по долгам 418 млрд грн (около $16 млрд). По словам, заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, Украина справится с выплатами по госдолгу до конца года даже без программы МВФ.
  • В конце января 2019 года Минфин утвердил программу управления госдолгом на текущий год.
  • В мае Украина получила престижные награды за управление госдолгом.

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