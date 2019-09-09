В Украине может появиться новый орган исполнительной власти

Новый центральный орган исполнительной власти может появиться после принятия Верховной Радой законопроекта о создании долгового агентства Украины.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, новый центральный орган исполнительной власти со специальным статусом будет отвечать за реализацию государственной бюджетной политики в сфере управления государственным долгом и гарантированным государством долгом.
Законопроект разработан на базе международного опыта и консультаций с экспертами. В документе закреплены основные задачи агентства и распределены функции между новой организацией и Минфином, которому она будет подчиняться.
Как отмечают в министерстве, создание агентства предусмотрено Среднесрочной стратегией по управлению госдолгом на 2019-2021 годы. Внедрение агентской модели будет способствовать более эффективному управлению госфинансами.
"Кроме того, этот шаг позволит уменьшить влияние политического фактора на управление госдолгом и повысить уровень прозрачности благодаря эффективным механизмам контроля и отчетности", - говорится в сообщении.
Запуск долгового агентства Украины начнется после принятия законопроекта парламентом.