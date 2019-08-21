Проблем с погашением госдолга не будет - замглавы НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) не видит проблем с погашением внешних долгов Украины до конца года, даже если в этот период не будет новой программы с Международным валютным фондом (МВФ), сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе круглого стола в Киеве 20 августа.

"По сравнению с прошлым годом ситуация намного лучше. Сейчас на счетах правительства больше двух миллиардов долларов и десятки миллиардов гривень. Никаких проблем с финансированием до конца этого года у Министерства финансов нет", - сказал он.

В связи с этим Украина может платить по госдолгу без программы МВФ, отметил Сологуб. Но она очень важна для цены заимствований, добавил он.

По словам замглавы НБУ, многие страны с худшими параметрами, чем у Украины, привлекают ресурсы по более низкой цене, если они сотрудничают с МВФ.

На конец июня госдолг Украины вырос в долларовом эквиваленте на 2,5%, или на $1,96 млрд. Он составляет 2,1 трлн грн или $80,35 млрд.

В целом в 2019 году страна должна выплатить по долгам 418 млрд грн (около $16 млрд).

Приток валюты от размещения Минфином гособлигаций (ОВГЗ) позволил Нацбанку пополнять международные резервы . За июль они выросли почти на 6%, до $21,84 млрд. Последний раз на таком уровне международные резервы Украины находились летом 2013 года.

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