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В Украине пользователям РРО отменят часть штрафов

В Украине пользователям РРО отменят часть штрафов
28.12.2019, 14:35

В правительстве считают, что это сделает невозможными применение штрафов к предпринимателям через возможные недостатки РРО

Кабинет министров планирует отменить часть штрафов для пользователей регистраторов расчетных операций (РРО). Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Отмечается, что 27 декабря правительство одобрило проект изменений в Закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и законов, касающихся детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Согласно проекту, при использовании кассовых аппаратов для субъектов хозяйствования предусматривается уменьшение ответственности. В частности, в проекте прописано предложение отмены некоторых видов штрафов в случае использования программного РРО. К примеру, если не напечатана или не создана в электронной форме контрольная лента, или же не представлена отчетность в контролирующие органы.

"Это необходимые изменения, которые сделают невозможными применение штрафов к предпринимателям через возможные недостатки РРО, уменьшат риск коррупции со стороны проверяющих органов и помогут бизнесу адаптироваться к новым требованиям по РРО", - подчеркнули в министерстве.

Сообщается также, что закон предусматривает отмену штрафов предыдущего программирования наименования цен, товаров и учета их количества.

"Правительство планирует внедрение риск-ориентированного подхода при проведении ГНС фактических проверок по соблюдению физическими лицами-предпринимателями требований в сфере применения РРО", - сказано в сообщении.

Кроме того, с помощью проекта можно будет доработать программные РРО с учетом потребностей бизнеса и целей госфискальной политики.

  • В декабре Министерство финансов опубликовало на сайте для обсуждения проекты нормативно-правовых актов, необходимых для внедрения программных регистраторов расчетных операций.
  • 17 октября президент Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой законопроекты №1053-1 и N1073 о применении РРО в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов. С 1 января 2021 года кассовые аппараты должны использовать, в том числе, все физлица-предприниматели, которые работают на 2-4 группах плательщиков Единого налога.
  • Бизнесменам разрешили использовать программные РРО в дополнение к аппаратным. По сути это софт, который можно установить на гаджет торговца по тому же принципу, что и обычные приложения на смартфон. Программный РРО будет выдавать электронный чек и передавать информацию о каждой операции на сервер фискалов. Налоговая покажет прототип "РРО в смартфоне" до февраля.
  • Представители бизнес-среды неоднозначно отреагировали на законопроекты №1053 и №1073. В частности, сооснователь Новой Почты Владимир Поперешнюк назвал их атакой на бизнес.
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