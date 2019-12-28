В Украине пользователям РРО отменят часть штрафов

Кабинет министров планирует отменить часть штрафов для пользователей регистраторов расчетных операций (РРО). Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Отмечается, что 27 декабря правительство одобрило проект изменений в Закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и законов, касающихся детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Согласно проекту, при использовании кассовых аппаратов для субъектов хозяйствования предусматривается уменьшение ответственности. В частности, в проекте прописано предложение отмены некоторых видов штрафов в случае использования программного РРО. К примеру, если не напечатана или не создана в электронной форме контрольная лента, или же не представлена отчетность в контролирующие органы.

"Это необходимые изменения, которые сделают невозможными применение штрафов к предпринимателям через возможные недостатки РРО, уменьшат риск коррупции со стороны проверяющих органов и помогут бизнесу адаптироваться к новым требованиям по РРО", - подчеркнули в министерстве.

Сообщается также, что закон предусматривает отмену штрафов предыдущего программирования наименования цен, товаров и учета их количества.

"Правительство планирует внедрение риск-ориентированного подхода при проведении ГНС фактических проверок по соблюдению физическими лицами-предпринимателями требований в сфере применения РРО", - сказано в сообщении.

Кроме того, с помощью проекта можно будет доработать программные РРО с учетом потребностей бизнеса и целей госфискальной политики.