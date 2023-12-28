Украина вернула уголовную ответственность за контрабанду: Зеленский подписал закон

Уголовная ответственность за контрабанду подакцизных товаров вступит в силу с 1 января, контрабанду всех других товаров – с 1 июля 2024 года

Фото: СБУ

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №5420 по криминализации контрабанды. Об этом свидетельствуют данные в карточке документа на сайте Верховной Рады.

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Парламент принял законопроект 9 декабря. Уголовная ответственность за контрабанду подакцизных товаров вступит в силу с 1 января 2024 года, контрабанду всех других товаров – с 1 июля 2024 года.

Законом вводятся пороги, с которых наступает уголовная ответственность:

→ по статье 201-3 ("Контрабанда товаров") – совершенная в значительном размере – если общая стоимость предметов контрабанды превышает 6,71 млн грн и более, в большом размере – 26,84 млн грн и более;

→ по статье 201-4 ("Контрабанда подакцизных товаров") – совершенная в значительном размере – если общая стоимость предметов контрабанды (кроме электрической энергии) превышает 1 006 500 грн и более, в большом размере – 2 013 000 грн и более.

С 1 июля 2024 года уголовная ответственность за товарную контрабанду стоимостью:

→ от 7,57 до 15,14 млн грн в виде штрафа от 170 до 425 000 грн;

→ более 15,14 млн грн – ответственность от штрафа в 850 000 грн до лишения свободы на 11 лет с конфискацией имущества.

Для подакцизных товаров стоимостью от 1,136 до 2,271 млн грн будет действовать санкция от 340 000 грн штрафа до шести лет лишения свободы, а стоимостью свыше 2,271 млн грн – от 1,275 млн грн штрафа до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Принятие законопроекта является требованием макрофина от Евросоюза на 1,5 млрд евро в 2023 году.





В 2011 году Украина отказалась от применения уголовной ответственности за товарную контрабанду, чтобы якобы уменьшить давление на бизнес правоохранительных органов. Подпись под соответствующим законом поставил



Вернуться к идее криминализации этих правонарушений вынудил прежде всего рост контрабанды товаров подакцизной группы.



Законопроект №5420 о криминализации контрабанды товаров находился в Верховной Раде на рассмотрении с апреля 2021 года. Ранее уголовная ответственность была предусмотрена только за контрабанду культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия или боеприпасов, а также специальных технических средств негласного получения информации.В 2011 году Украина отказалась от применения уголовной ответственности за товарную контрабанду, чтобы якобы уменьшить давление на бизнес правоохранительных органов. Подпись под соответствующим законом поставил Виктор Янукович Вернуться к идее криминализации этих правонарушений вынудил прежде всего рост контрабанды товаров подакцизной группы.Законопроект №5420 о криминализации контрабанды товаров находился в Верховной Раде на рассмотрении с апреля 2021 года.

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что в последний момент перед голосованием в парламенте удалось внести правки, на которых настаивал бизнес:

→ пороги для товарной контрабанды предлагается поднять в пять раз;

→ пороги для подакцизных товаров – поднять вдвое;

→ вступление в силу товарной контрабанды откладывается до середины 2024 года (это дедлайн по МВФ по перезагрузке Бюро экономической безопасности);

→ учтены многочисленные настояния бизнеса по указанию умышленной формы вины, исключительно при наличии которой может происходить квалификация действий как преступления;

→ существенно ограничены возможные случаи привлечения к ответственности по "контрабандным" статьям за предоставление документов с ложными сведениями. В измененной редакции они должны быть основанием для перемещения товаров, должны подлежать обязательному декларированию в соответствии с таможенным законодательством, а также влиять на определение размера таможенных платежей или соблюдение мер нетарифного регулирования.