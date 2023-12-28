Украина вернула уголовную ответственность за контрабанду: Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №5420 по криминализации контрабанды. Об этом свидетельствуют данные в карточке документа на сайте Верховной Рады.
Парламент принял законопроект 9 декабря. Уголовная ответственность за контрабанду подакцизных товаров вступит в силу с 1 января 2024 года, контрабанду всех других товаров – с 1 июля 2024 года.
Законом вводятся пороги, с которых наступает уголовная ответственность:
→ по статье 201-3 ("Контрабанда товаров") – совершенная в значительном размере – если общая стоимость предметов контрабанды превышает 6,71 млн грн и более, в большом размере – 26,84 млн грн и более;
→ по статье 201-4 ("Контрабанда подакцизных товаров") – совершенная в значительном размере – если общая стоимость предметов контрабанды (кроме электрической энергии) превышает 1 006 500 грн и более, в большом размере – 2 013 000 грн и более.
С 1 июля 2024 года уголовная ответственность за товарную контрабанду стоимостью:
→ от 7,57 до 15,14 млн грн в виде штрафа от 170 до 425 000 грн;
→ более 15,14 млн грн – ответственность от штрафа в 850 000 грн до лишения свободы на 11 лет с конфискацией имущества.
Для подакцизных товаров стоимостью от 1,136 до 2,271 млн грн будет действовать санкция от 340 000 грн штрафа до шести лет лишения свободы, а стоимостью свыше 2,271 млн грн – от 1,275 млн грн штрафа до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Принятие законопроекта является требованием макрофина от Евросоюза на 1,5 млрд евро в 2023 году.
В 2011 году Украина отказалась от применения уголовной ответственности за товарную контрабанду, чтобы якобы уменьшить давление на бизнес правоохранительных органов. Подпись под соответствующим законом поставил Виктор Янукович.
Вернуться к идее криминализации этих правонарушений вынудил прежде всего рост контрабанды товаров подакцизной группы.
Законопроект №5420 о криминализации контрабанды товаров находился в Верховной Раде на рассмотрении с апреля 2021 года.
Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что в последний момент перед голосованием в парламенте удалось внести правки, на которых настаивал бизнес:
→ пороги для товарной контрабанды предлагается поднять в пять раз;
→ пороги для подакцизных товаров – поднять вдвое;
→ вступление в силу товарной контрабанды откладывается до середины 2024 года (это дедлайн по МВФ по перезагрузке Бюро экономической безопасности);
→ учтены многочисленные настояния бизнеса по указанию умышленной формы вины, исключительно при наличии которой может происходить квалификация действий как преступления;
→ существенно ограничены возможные случаи привлечения к ответственности по "контрабандным" статьям за предоставление документов с ложными сведениями. В измененной редакции они должны быть основанием для перемещения товаров, должны подлежать обязательному декларированию в соответствии с таможенным законодательством, а также влиять на определение размера таможенных платежей или соблюдение мер нетарифного регулирования.
- В декабре 2023 года начальник Черновицкой таможни был уволен, два таможенника получили подозрение после выявления фактов содействия контрабанде электронных сигарет.