Україна повернула кримінальну відповідальність за контрабанду: Зеленський підписав закон

Кримінальна відповідальність за контрабанду підакцизних товарів набере чинності з 1 січня, контрабанду всіх інших товарів – з 1 липня 2024 року

Фото: СБУ

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №5420 щодо криміналізації контрабанди. Про це свідчать дані в картці документа на сайті Верховної Ради.

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Парламент ухвалив законопроєкт 9 грудня. Кримінальна відповідальність за контрабанду підакцизних товарів набере чинності з 1 січня 2024 року, контрабанду всіх інших товарів – з 1 липня 2024 року.

Законом запроваджуються пороги, з яких настає кримінальна відповідальність:

→ за статтею 201-3 ("Контрабанда товарів") – вчинена у значному розмірі – якщо загальна вартість предметів контрабанди перевищує 6,71 млн грн і більше, у великому розмірі – 26,84 млн грн і більше;

→ за статтею 201-4 ("Контрабанда підакцизних товарів") – вчинена у значному розмірі – якщо загальна вартість предметів контрабанди (крім електричної енергії) перевищує 1 006 500 грн і більше, у великому розмірі – 2 013 000 грн і більше.

З 1 липня 2024 року кримінальну відповідальність за товарну контрабанду вартістю:

→ від 7,57 до 15,14 млн грн у вигляді штрафу від 170 до 425 000 грн;

→ понад 15,14 млн грн – відповідальність від штрафу в 850 000 грн до позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна.

Для підакцизних товарів вартістю від 1,136 до 2,271 млн грн діятиме санкція від 340 000 грн штрафу до шести років позбавлення волі, а вартістю понад 2,271 млн грн – від 1,275 млн грн штрафу до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Прийняття законопроєкту є вимогою макрофіну від Євросоюзу на 1,5 млрд євро у 2023 році.





У 2011-му Україна відмовилася від застосування кримінальної відповідальності за товарну контрабанду, щоб нібито зменшити тиск на бізнес правоохоронних органів. Підпис під відповідним законом поставив



Повернутися до ідеї криміналізації цих правопорушень змусило, перш за все, зростання контрабанди товарів підакцизної групи.



Законопроєкт №5420 про криміналізацію контрабанди товарів перебував у Верховній Раді на розгляді з квітня 2021 року. Раніше кримінальна відповідальність була передбачена тільки за контрабанду культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.У 2011-му Україна відмовилася від застосування кримінальної відповідальності за товарну контрабанду, щоб нібито зменшити тиск на бізнес правоохоронних органів. Підпис під відповідним законом поставив Віктор Янукович Повернутися до ідеї криміналізації цих правопорушень змусило, перш за все, зростання контрабанди товарів підакцизної групи.Законопроєкт №5420 про криміналізацію контрабанди товарів перебував у Верховній Раді на розгляді з квітня 2021 року.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що в останню мить перед голосуванням у парламенті вдалося внести правки, на яких наполягав бізнес:

→ пороги для товарної контрабанди пропонується підняти в п'ять разів;

→ пороги для підакцизних товарів – підняти удвічі;

→ набрання чинності щодо товарної контрабанди відкладається до середини 2024 року (це дедлайн по МВФ з перезавантаження Бюро економічної безпеки);

→ враховано численні наполягання бізнесу щодо зазначення умисної форми вини, виключно за наявності якої може відбуватися кваліфікація дій як злочину;

→ суттєво обмежено можливі випадки притягнення до відповідальності за "контрабандними" статтями за подання документів із неправдивими відомостями. У зміненій редакції вони мають бути підставою для переміщення товарів, мають підлягати обов’язковому декларуванню відповідно до митного законодавства, а також мати вплив на визначення розміру митних платежів чи дотримання заходів нетарифного регулювання.