В Украине выдали первую аграрную ноту: что это такое и как работает
В Реестре аграрных нот, которые депонируются в Центральном депозитарии, состоялась пилотная выдача первой аграрной ноты с участием кредитора и должника, завершивших все этапы оформления и регистрации. Об этом сообщил Национальный депозитарий Украины.
6 марта первую аграрную ноту выдало ООО "Агрофірма-Обрій" из Хмельницкой области, а ее первым владельцем стало ООО "АП Импорт" группы компаний "Агропросперис", выступив кредитором.
"Применение нового инструмента стало возможным благодаря более чем 10-летнему опыту "Агропросперис" на рынке инновационных решений для агропроизводителей, в том числе в продолжении работы "Агропросперис Банк" в финансировании аграрных расписок", – говорится в сообщении.
Счет в ценных бумагах кредитора обслуживается депозитарным учреждением АО "Райффайзен Банк".
Пилотная выдача аграрной ноты прошла при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC) и Швейцарии в рамках проекта развития доступа агросектора к рынкам капитала.
- Парламент принял законопроект об аграрных нотах за основу еще в июле 2023 года. В феврале 2024 года Верховная Рада одобрила введение электронных аграрных нот.
- Президент Владимир Зеленский подписалЗакон №9266, вводящий аграрные ноты, в марте 2024 года.