В Украине выдали первую аграрную ноту: что это такое и как работает

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В Реестре аграрных нот, которые депонируются в Центральном депозитарии, состоялась пилотная выдача первой аграрной ноты с участием кредитора и должника, завершивших все этапы оформления и регистрации. Об этом сообщил Национальный депозитарий Украины.

6 марта первую аграрную ноту выдало ООО "Агрофірма-Обрій" из Хмельницкой области, а ее первым владельцем стало ООО "АП Импорт" группы компаний "Агропросперис", выступив кредитором.

Справка Аграрная нота – это неэмиссионная ценная бумага, которая существует в электронной форме в виде аккаунта в депозитарной системе и отображается в Реестре аграрных нот. Этот инструмент позволяет агропроизводителям привлекать финансирование под залог будущей сельскохозяйственной продукции, способствуя развитию рынка капитала в агросекторе. – это неэмиссионная ценная бумага, которая существует в электронной форме в виде аккаунта в депозитарной системе и отображается в Реестре аграрных нот. Этот инструмент позволяет агропроизводителям привлекать финансирование под залог будущей сельскохозяйственной продукции, способствуя развитию рынка капитала в агросекторе.

"Применение нового инструмента стало возможным благодаря более чем 10-летнему опыту "Агропросперис" на рынке инновационных решений для агропроизводителей, в том числе в продолжении работы "Агропросперис Банк" в финансировании аграрных расписок", – говорится в сообщении.

Счет в ценных бумагах кредитора обслуживается депозитарным учреждением АО "Райффайзен Банк".

Пилотная выдача аграрной ноты прошла при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC) и Швейцарии в рамках проекта развития доступа агросектора к рынкам капитала.