В Україні видали першу аграрну ноту: що це таке і як працює
У Реєстрі аграрних нот, що депонуються в Центральному депозитарії, відбулася пілотна видача першої аграрної ноти за участю кредитора й боржника, які завершили всі етапи оформлення й реєстрації. Про це 11 березня повідомив Національний депозитарій України.
6 березня першу аграрну ноту видало ТОВ "Агрофірма-Обрій" з Хмельницької області, а її першим власником стало ТОВ "АП Імпорт" групи компаній "Агропросперіс", виступивши кредитором.
"Застосування нового інструменту стало можливим завдяки понад 10-річному досвіду Агропросперіс на ринку інноваційних рішень для агровиробників, зокрема в продовження роботи Агропросперіс Банк у фінансуванні аграрних розписок", – сказано в повідомленні.
Рахунок у цінних паперах кредитора обслуговується депозитарною установою АТ "Райффайзен Банк".
Пілотна видача аграрної ноти відбулася за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) і Швейцарії в межах проєкту розвитку доступу агросектору до ринків капіталу.
- Парламент ухвалив законопроєкт про аграрні ноти за основу ще у липні 2023 року. У лютому 2024 року Верховна Рада схвалила запровадження електронних аграрних нот.
- Президент Володимир Зеленський підписав Закон №9266, що запроваджує аграрні ноти, у березні 2024 року.