В Україні видали першу аграрну ноту: що це таке і як працює

Фото: Depositphotos

У Реєстрі аграрних нот, що депонуються в Центральному депозитарії, відбулася пілотна видача першої аграрної ноти за участю кредитора й боржника, які завершили всі етапи оформлення й реєстрації. Про це 11 березня повідомив Національний депозитарій України.

6 березня першу аграрну ноту видало ТОВ "Агрофірма-Обрій" з Хмельницької області, а її першим власником стало ТОВ "АП Імпорт" групи компаній "Агропросперіс", виступивши кредитором.

Довідка Аграрна нота – це неемісійний цінний папір, що існує в електронній формі у вигляді облікового запису в депозитарній системі та відображається в Реєстрі аграрних нот. Цей інструмент надає можливість агровиробникам залучати фінансування під заставу майбутньої сільськогосподарської продукції, сприяючи розвитку ринку капіталу в агросекторі. – це неемісійний цінний папір, що існує в електронній формі у вигляді облікового запису в депозитарній системі та відображається в Реєстрі аграрних нот. Цей інструмент надає можливість агровиробникам залучати фінансування під заставу майбутньої сільськогосподарської продукції, сприяючи розвитку ринку капіталу в агросекторі.

"Застосування нового інструменту стало можливим завдяки понад 10-річному досвіду Агропросперіс на ринку інноваційних рішень для агровиробників, зокрема в продовження роботи Агропросперіс Банк у фінансуванні аграрних розписок", – сказано в повідомленні.

Рахунок у цінних паперах кредитора обслуговується депозитарною установою АТ "Райффайзен Банк".

Пілотна видача аграрної ноти відбулася за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) і Швейцарії в межах проєкту розвитку доступу агросектору до ринків капіталу.