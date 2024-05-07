В законопроект о перезапуске БЭБ подано 1403 правки

Принятие закона о перезапуске БЭБ – один из маяков МВФ. Его следует выполнить до конца июня 2024 года

Фото: БЭБ/Facebook

В законопроект №10439 о перезапуске Бюро экономической безопасности (БЭБ) перед вторым чтением подано 1403 правок. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Из них, говорят, где-то под 1200 связаны с одним очень настойчивым народным депутатом, который прекрасно знает дедлайн по обязательствам, умеет превратить второе чтение в ад на земле и намерен раскрыть лучшие реформаторские потенциалы чиновников", — написал Железняк в соцсетях.

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Принятие закона о перезапуске БЭБ – один из маяков Международного валютного фонда. Его следует выполнить до конца июня 2024 года.

Реорганизация БЭБ должна предусматривать пересмотр правовой основы Бюро, введение прозрачных процессов отбора персонала и руководства на конкурсной основе, аттестацию персонала и введение контрактной системы для работников.

В конце февраля депутаты Верховной Рады не поддержали в первом чтении правительственный законопроект о перезапуске БЭБ и оправили его на повторное первое чтение. Против принятия правительственного законопроекта выступали ведущие бизнес-ассоциации Украины и послы G7.

Правительство пообещало убрать из документа наиболее резонансные положения, в частности, о переаттестации сотрудников БЭБ после окончания войны. Обновленный законопроект прошел первое чтение в начале апреля.

Новая редакция включала:

→ отбор и представление на рассмотрение премьер-министра двух кандидатур на должность директора БЭБ

→ оценку эффективности БЭБ через год и три года после назначения нового директора

→ переаттестацию сотрудников БЭБ в течение 12 месяцев после назначения нового директора

→ формирование дисциплинарной комиссии новым директором.

После реформы БЭБ, созданное в 2021 году вместо налоговой милиции, должно отойти в подчинение министерства финансов.

В феврале 2023 года налоговый комитет Верховной Рады признал работу БЭБ неудовлетворительной.

9 апреля 2024 года в БЭБ сменили и.о. директора. Должность занял заместитель.

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