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ВАКС решил заключить под стражу двух фигурантов схемы на 88 млн грн в миграционной службе

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2023, 16:43
ВАКС решил заключить под стражу двух фигурантов схемы на 88 млн грн в миграционной службе - Фото
Фото: depositphotos.com

Следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меры пресечения — содержания под стражей — двум подозреваемым по делу о завладении более 88 млн грн во время реконструкции центрального офиса Государственной миграционной службы Украины (ГМС). Об этом сообщает пресс-служба САП.  

Речь идет о бывшем заместителе председателя ГМС и предпринимателе из России. После их задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения, говорится в сообщении.

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В конце сентября ВАКС отпустил под залог 805 200 грн еще одного фигуранта дела — экс-начальника Управления ГМС.  

В сентябре НАБУ и САП сообщили двум экс-чиновникам ГМС, а также бизнесмену, гражданину РФ, о подозрении в завладении бюджетными средствами.  

В 2015 году ГМС получила от государства здание в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса службы. Подозреваемый бизнесмен привлек начальника управления хозяйственной части, а затем и заместителя главы ГМС к схеме по завладению средств, выделенных на реконструкцию здания.

Чиновники помогали бизнесмену заключать договоры по выполнению проектных и строительных работ с подконтрольными ему компаниями, искусственно ограничивая участие в конкурсе остальных предприятий. Преступная группа несколько лет завышала стоимость выполненных работ, оформляла "пустые акты" и дублировала работы. 

Как следствие, реконструкция здания центрального офиса ГМС до настоящего времени не завершена, а ответственные за реконструкцию компании "свернулись". 

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Роман Брыль
Государственная миграционная службамера пресечениякоррупционная схемаваксНАБУ и САП
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