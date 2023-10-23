ВАКС решил заключить под стражу двух фигурантов схемы на 88 млн грн в миграционной службе

Следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и избрал меры пресечения — содержания под стражей — двум подозреваемым по делу о завладении более 88 млн грн во время реконструкции центрального офиса Государственной миграционной службы Украины (ГМС). Об этом сообщает пресс-служба САП.

Речь идет о бывшем заместителе председателя ГМС и предпринимателе из России. После их задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения, говорится в сообщении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В конце сентября ВАКС отпустил под залог 805 200 грн еще одного фигуранта дела — экс-начальника Управления ГМС.

В сентябре НАБУ и САП сообщили двум экс-чиновникам ГМС, а также бизнесмену, гражданину РФ, о подозрении в завладении бюджетными средствами.

В 2015 году ГМС получила от государства здание в центре Киева для обустройства в нем центрального офиса службы. Подозреваемый бизнесмен привлек начальника управления хозяйственной части, а затем и заместителя главы ГМС к схеме по завладению средств, выделенных на реконструкцию здания.

Чиновники помогали бизнесмену заключать договоры по выполнению проектных и строительных работ с подконтрольными ему компаниями, искусственно ограничивая участие в конкурсе остальных предприятий. Преступная группа несколько лет завышала стоимость выполненных работ, оформляла "пустые акты" и дублировала работы.

Как следствие, реконструкция здания центрального офиса ГМС до настоящего времени не завершена, а ответственные за реконструкцию компании "свернулись".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube