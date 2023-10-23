ВАКС вирішив взяти під варту двох фігурантів схеми на 88 млн грн у міграційній службі
Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжні заходи — тримання під вартою — двом підозрюваним у справі про заволодіння понад 88 млн грн під час реконструкції центрального офісу Державної міграційної служби України (ДМС). Про це повідомляє пресслужба САП.
Йдеться про колишнього заступника голови ДМС та підприємця з Росії. Після їх затримання та супроводження до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання щодо застосування цього запобіжного заходу, йдеться в повідомленні.
Наприкінці вересня ВАКС відпустив під заставу 805 200 грн ще одного фігуранта справи — колишнього начальника Управління ДМС.
У вересні НАБУ і САП повідомили двох колишніх чиновників ДМС, а також бізнесмена, громадянина РФ, про підозру в заволодінні бюджетними коштами.
У 2015 році ДМС отримала від держави будинок у центрі Києва для облаштування в ньому центрального офісу служби. Підозрюваний бізнесмен залучив начальника управління господарської частини, а потім і заступника голови ДМС до схеми із заволодіння коштами, виділеними на реконструкцію будівлі.
Чиновники допомагали бізнесменові укладати договори щодо виконання проєктних та будівельних робіт з підконтрольними йому компаніями, штучно обмежуючи участь у конкурсі інших підприємств. Злочинна група кілька років завищувала вартість виконаних робіт, оформлювала "порожні акти" та дублювала роботи.
Як наслідок, реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС дотепер не завершено, а відповідальні за реконструкцію компанії "згорнулися".
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