Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

НБУ снова начал поддерживать гривню

НБУ снова начал поддерживать гривню
27.03.2020, 08:22

Вчера Нацбанк провел первую интервенция по продаже валюты за последние три дня

26 марта Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке немного меньше $11 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что это была первая интервенция по продаже валюты за последние три дня. Большинство сделок заключалось в диапазоне 28,05-28,20 грн/$.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

При этом в Нацбанке утверждают, что рынок уже значительно спокойнее, чем в начале марта. 

В НБУ напоминают, что международные резервы Украины составляют около $25 млрд. В прошлом году регулятор выкупил с рынка почти $8 млрд, в этом продал меньше $1,5 млрд. В Нацбанке уверяют, что запаса прочности достаточно и при необходимости валютные интервенции для сглаживания избыточных курсовых колебаний продолжатся.

 

Андреева Анна
Напишите нам
НБУ валютные интервенции нбу поддержка гривни
Комментарии
Последние новости
 