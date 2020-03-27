НБУ снова начал поддерживать гривню

26 марта Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке немного меньше $11 млн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что это была первая интервенция по продаже валюты за последние три дня. Большинство сделок заключалось в диапазоне 28,05-28,20 грн/$.

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При этом в Нацбанке утверждают, что рынок уже значительно спокойнее, чем в начале марта.

В НБУ напоминают, что международные резервы Украины составляют около $25 млрд. В прошлом году регулятор выкупил с рынка почти $8 млрд, в этом продал меньше $1,5 млрд. В Нацбанке уверяют, что запаса прочности достаточно и при необходимости валютные интервенции для сглаживания избыточных курсовых колебаний продолжатся.