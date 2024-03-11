"Важные истории": В России после выборов готовится повышение налогов для войны
В России после президентских выборов собираются повысить налоги, утверждает российское издание "Важные истории" со ссылкой на собственные источники.
Режим Путина обсуждает налоговую реформу, которая коснется десятков миллионов россиян и обеспечит ему еще 2,5 трлн рублей ($27,5 млрд) в год для войны.
Для лиц с доходом более 1 млн руб./год ставку налога хотят повысить с 13% до 15%, с доходом более 5 млн руб./год – с 15 до 20%. Повышенная ставка будет взиматься с суммы за пределами порога в 1 млн и 5 млн рублей.
Повышение НДФЛ коснется 20 млн россиян, их детей и иждивенцев.
Налог на прибыль хотят увеличить с 20% до 25%.
Изменения могут произвести уже этой весной после выборов и назначения нового правительства. Вероятно, изменения вступят в силу в следующем году.
В последний день февраля российский диктатор Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по "более справедливому распределению налоговой нагрузки". Министр финансов России Антон Силуанов ответил, что предложения уже готовятся, хотя еще недавно говорил, что не видит оснований для перемен.
- В Минфине США считают, что если бы не агрессия, российский ВВП был бы на 5% больше.
- В начале 2023 года Bloomberg Economics посчитал, что к 2026 году размер ВВП России будет на 8% меньше, чем мог быть, если бы Путин не отдал приказ атаковать Украину. В деньгах это $190 млрд, что примерно равно всему годовому ВВП таких стран, как Венгрия или Кувейт.
- Глава Центробанка России считает, что российский ВВП растет быстрее, чем задано конструкцией.
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