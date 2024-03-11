"Важные истории": В России после выборов готовится повышение налогов для войны

Режим Путина планирует увеличить налоговую нагрузку для населения и бизнеса, чтобы финансировать войну против Украины

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В России после президентских выборов собираются повысить налоги, утверждает российское издание "Важные истории" со ссылкой на собственные источники.

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Режим Путина обсуждает налоговую реформу, которая коснется десятков миллионов россиян и обеспечит ему еще 2,5 трлн рублей ($27,5 млрд) в год для войны.

Для лиц с доходом более 1 млн руб./год ставку налога хотят повысить с 13% до 15%, с доходом более 5 млн руб./год – с 15 до 20%. Повышенная ставка будет взиматься с суммы за пределами порога в 1 млн и 5 млн рублей.

Повышение НДФЛ коснется 20 млн россиян, их детей и иждивенцев.

Налог на прибыль хотят увеличить с 20% до 25%.

Изменения могут произвести уже этой весной после выборов и назначения нового правительства. Вероятно, изменения вступят в силу в следующем году.

В последний день февраля российский диктатор Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по "более справедливому распределению налоговой нагрузки". Министр финансов России Антон Силуанов ответил, что предложения уже готовятся, хотя еще недавно говорил, что не видит оснований для перемен.

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