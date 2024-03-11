"Важливі історії": У Росії після виборів готується підвищення податків для війни

Режим Путіна планує збільшити податкове навантаження для населення і бізнесу, щоб фінансувати війну проти України

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У Росії після президентських виборів збираються підвищити податки, стверджує російське видання "Важливі історії" з посиланням на власні джерела.

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Режим Путіна обговорює податкову реформу, яка зачепить десятки мільйонів росіян і принесе йому ще 2,5 трлн рублів ($27,5 млрд) на рік для війни.

Для осіб з доходом понад 1 млн руб./рік ставку податку хочуть підвищити з 13% до 15%, з доходом понад 5 млн руб./рік – з 15 до 20%. Підвищена ставка стягуватиметься з суми за межами порога в 1 млн та 5 млн рублів.

Підвищення ПДФО торкнеться 20 млн росіян, їхніх дітей та утриманців.

Податок на прибуток хочуть збільшити з 20% до 25%.

Зміни можуть провести вже цієї весни після виборів і призначення нового уряду. Ймовірно, зміни набудуть чинності наступного року.

В останній день лютого російський диктатор Володимир Путін доручив уряду підготувати пропозиції щодо "справедливішого розподілу податкового навантаження". Міністр фінансів Росії Антон Силуанов відповів, що пропозиції вже готуються, хоча ще недавно казав, що не бачить підстав для змін.

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