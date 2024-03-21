Венгрия будет блокировать конфискацию замороженных активов РФ – DW
Предложение Еврокомиссии о конфискации доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины вряд ли будет одобрено на саммите лидеров Европейского Союза, который начнется в четверг, 21 марта, в Брюсселе. Об этом сообщает DW со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата на условиях анонимности.
Еврокомиссия предлагает, что 90 процентов доходов от замороженных российских активов должно быть использовано для покупки оружия для ВСУ.
Однако собеседник DW рассказал, что против этого выступает Венгрия, заявляя, что эти деньги должны пойти на что угодно, но не на оружие для украинцев.
По словам источника, среди большинства стран-членов ЕС есть общее понимание того, что конфискованные средства должны пойти на покупку оружия и боеприпасов для Вооруженных сил Украины.
Вторым "противоречивым вопросом" повестки дня саммита, по словам дипломата, станет дискуссия о расширении ЕС.
В декабре 2023 года лидеры ЕС поддержали открытие переговоров по вступлению Украины и Молдовы. Для того, чтобы переговоры начались, страны-члены ЕС должны одобрить переданные Еврокомиссией переговорные рамки, которые являются дорожной картой процесса вступления, и провести заседание межправительственной конференции – специально созданного органа, который будет непосредственно вести переговоры. Оба эти решения нуждаются в единодушной поддержке всех 27 лидеров Евросоюза.
Однако существует высокая вероятность, что эти два решения не будут приняты во время нынешнего саммита, отметил собеседник: "Есть страны-члены, которые выступают против того, чтобы открытие переговоров с Украиной и Молдовой началось при бельгийском председательстве в ЕС".
Председательство Бельгии в ЕС продлится до 1 июля, после чего эту эстафету должна перенять Венгрия.
- 29 января послы ЕС достигли принципиального согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине, а 12 февраля Совет ЕС шагнул к использованию российских активов в пользу Украины – принял решение, которым обязал европейские депозитарии вести отдельный учет замороженных ценных бумаг и доходов от них. Депозитариям также запрещено распоряжаться полученной прибылью от сделок с этими активами.
- 28 февраля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила начать обсуждение возможности использовать доходы от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины.
- Европейский Союз подготовил законодательство, которое уже в июле разрешит передать Украине доходы от замороженных российских активов.