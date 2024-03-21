Угорщина блокуватиме конфіскацію заморожених активів РФ — DW

Угорщина заявляє, що заморожені активи РФ мають піти на що завгодно, але не на зброю для українців

Віктор Орбан (фото - Filip Singer, EPA)

Пропозиція Єврокомісії щодо конфіскації доходів від заморожених російських активів на підтримку України навряд чи буде схвалена на саміті лідерів Європейського Союзу, що розпочнеться в четвер, 21 березня, у Брюсселі. Про це інформує DW з посиланням на високопоставленого європейського дипломата на умовах анонімності.

Єврокомісія пропонує, що 90 відсотків доходів від заморожених російських активів має бути використано на купівлю зброї для ЗСУ.

Однак співрозмовник DW розповів, що проти цього виступає Угорщина, заявляючи, що ці гроші мають піти на що завгодно, але не на зброю для українців.

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За словами джерела, серед більшості країн-членів ЄС є спільне розуміння того, що конфісковані кошти мають піти на купівлю зброї та боєприпасів для Збройних сил України.

Другим "суперечливим питанням" порядку денного саміту, за словами дипломата, стане дискусія про розширення ЄС.

У грудні 2023 року лідери ЄС підтримали відкриття переговорів щодо вступу України та Молдови. Для того, щоб переговори розпочалися, країни-члени ЄС мають схвалити подані Єврокомісією переговорні рамки, які є дорожньою картою процесу вступу, і провести засідання міжурядової конференції – спеціально створеного органу, який безпосередньо вестиме переговори. Обидва ці рішення потребують одностайної підтримки всіх 27 лідерів Євросоюзу.

Однак існує висока ймовірність, що ці два рішення не буде ухвалено під час нинішнього саміту, зазначив співрозмовник: "Є країни-члени, які виступають проти того, щоб відкриття перемовин з Україною та Молдовою розпочалося за бельгійського головування в ЄС".

Головування Бельгії в ЄС триватиме до 1 липня, після чого цю естафету має перейняти Угорщина.