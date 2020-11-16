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Верховная Рада не примет закон о госбюджете до 1 декабря – Гетманцев

16.11.2020, 18:01
Верховная Рада не примет закон о госбюджете до 1 декабря – Гетманцев - Фото
Даниил Гетманцев (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада не примет закон о государственном бюджете на 2021 год во втором чтении вовремя (до 1 декабря). Об этом заявил народный депутат и глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает Укринформ. 

"Мы не уложимся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это уже очевидно, к сожалению. До 1 декабря мы должны в целом принять (госбюджет на 2021 год, – ред.). Мы не сможем это сделать в этом году", – заявил Гетманцев.

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Гетманцев добавил, что к началу декабря Верховная Рада получит проект госбюджета от Кабинета министров.

Согласно Бюджетному кодексу и Закону "О Регламенте Верховной Рады Украины", до 1 декабря парламент должен принять закон о государственном бюджете на следующий год и направить его на подпись президенту.
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Александр Мясищев
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