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Верховная Рада отсрочит введение кассовых аппаратов для ФОПов

03.11.2020, 13:16
Верховная Рада отсрочит введение кассовых аппаратов для ФОПов - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба ВРУ)

Верховная Рада решила отсрочить использование кассовых аппаратов для ФОПов до 2022 года. Соответствующий законопроект должны зарегистрировать в парламенте сегодня, 3 ноября, а рассмотреть уже на следующий день, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании 3 ноября.

"Была принята единогласная позиция отстрочить применение кассовых аппаратов на год, до 1 января 2022 года", – заявил Разумков. Он добавил, что это консолидированная позиция всех фракций и депутатских групп Верховной Рады.

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Разумков заявил, что завтра этот законопроект в неотложном порядке рассмотрит профильный комитет. Спикер ожидает, что завтра, 4 ноября, законопроект будет принят за основу и в целом.

Также руководители всех фракций парламента договорились отсрочить введение регистраторов расчетных операций (РРО) до 1 января 2022 года. Об этом в Facebook написал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

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Александр Мясищев
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ФОП налогообложение кассовые аппараты Дмитрий Разумков

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