Верховная Рада отсрочит введение кассовых аппаратов для ФОПов

Верховная Рада решила отсрочить использование кассовых аппаратов для ФОПов до 2022 года. Соответствующий законопроект должны зарегистрировать в парламенте сегодня, 3 ноября, а рассмотреть уже на следующий день, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании 3 ноября.



"Была принята единогласная позиция отстрочить применение кассовых аппаратов на год, до 1 января 2022 года", – заявил Разумков. Он добавил, что это консолидированная позиция всех фракций и депутатских групп Верховной Рады.

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Разумков заявил, что завтра этот законопроект в неотложном порядке рассмотрит профильный комитет. Спикер ожидает, что завтра, 4 ноября, законопроект будет принят за основу и в целом.

Также руководители всех фракций парламента договорились отсрочить введение регистраторов расчетных операций (РРО) до 1 января 2022 года. Об этом в Facebook написал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

В апреле 2019 года Государственная фискальная служба разрешила использовать смартфоны вместо кассовых аппаратов.

17 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о расширении использования кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций (РРО) для малого бизнеса. Согласно закону, с 1 января 2021 года кассовые аппараты должны использовать все ФОПы, которые работают на 2-4 группах плательщиков единого налога.

17 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о расширении использования кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций (РРО) для малого бизнеса. Согласно закону, с 1 января 2021 года кассовые аппараты должны использовать все ФОПы, которые работают на 2-4 группах плательщиков единого налога. 1 октября 2020 года в Государственной налоговой службе заявили о начале тестирования кассового апарата в смартфоне.

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Александр Мясищев

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