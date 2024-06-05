Верховная Рада ратифицировала отмену двойного налогообложения с Японией
Верховная Рада ратифицировала межправительственную Конвенцию об устранении двойного налогообложения с Японией, которая была подписана в феврале 2024 года. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
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Конвенция будет способствовать: во-первых, избеганию двойного налогообложения; во-вторых, предотвращению уклонения от уплаты налогов; в-третьих, взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли.
Документ устанавливает правила распределения между Украиной и Японией налогообложения определенных видов доходов, получаемых резидентами одной страны (например, Японии) из источников в другой стране (к примеру, Украине). В частности, ограничивается право страны, являющейся источником дохода, на налогообложение дивидендов. Допускается налогообложение дивидендов на уровне 5% при определенных условиях.
Налогообложение процентов установлено на уровне 10% и 5%, налогообложение роялти – 5%.
Также Конвенция устанавливает договоренности по обмену налоговой информацией между налоговыми органами Украины и Японии.
В документе прописаны механизмы, по которым компании могут оспаривать начисленные налоги, если они не отвечают условиям Конвенции.
- В мае 2022 года Верховная Рада денонсировала соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией, а в ноябре – с Беларусью. В августе 2023 года аналогичные соглашения Украина разорвала с Ираном и Сирией.