Верховная Рада ратифицировала отмену двойного налогообложения с Японией

До ратификации Конвенции между Украиной и Японией действовало соглашение еще от 1986 года

Фото: пресс-служба парламента

Верховная Рада ратифицировала межправительственную Конвенцию об устранении двойного налогообложения с Японией, которая была подписана в феврале 2024 года. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

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Конвенция будет способствовать: во-первых, избеганию двойного налогообложения; во-вторых, предотвращению уклонения от уплаты налогов; в-третьих, взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли.

Документ устанавливает правила распределения между Украиной и Японией налогообложения определенных видов доходов, получаемых резидентами одной страны (например, Японии) из источников в другой стране (к примеру, Украине). В частности, ограничивается право страны, являющейся источником дохода, на налогообложение дивидендов. Допускается налогообложение дивидендов на уровне 5% при определенных условиях.

Налогообложение процентов установлено на уровне 10% и 5%, налогообложение роялти – 5%.

Также Конвенция устанавливает договоренности по обмену налоговой информацией между налоговыми органами Украины и Японии.

В документе прописаны механизмы, по которым компании могут оспаривать начисленные налоги, если они не отвечают условиям Конвенции.