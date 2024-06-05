Верховна Рада ратифікувала скасування подвійного оподаткування з Японією

До ратифікації Конвенції між Україною та Японією діяла угода ще від 1986 року

Фото: пресслужба парламенту

Верховна Рада ратифікувала міжурядову Конвенцію про усунення подвійного оподаткування з Японією, яку було підписано у лютому 2024 року. Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

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Конвенція сприятиме: по-перше, уникненню подвійного оподаткування; по-друге, запобіганню ухилення від сплати податків; по-третє, взаємному зменшенню податкових перешкод для іноземних інвестицій та торгівлі.

Документ встановлює правила розподілу між Україною та Японією оподаткування певних видів доходів, що одержуються резидентами однієї країни (наприклад, Японії) з джерел в іншій країні (наприклад, Україні). Зокрема, обмежується право країни, що є джерелом доходу, на оподаткування дивідендів. Допускається оподаткування дивідендів лише на рівні 5% за певних умов.

Оподаткування відсотків встановлено на рівні 10% та 5%, оподаткування роялті – 5%.

Також Конвенція встановлює домовленості щодо обміну податковою інформацією між податковими органами України та Японії.

У документі прописані механізми, за якими компанії можуть оскаржувати нараховані податки, якщо вони не відповідають умовам Конвенції.