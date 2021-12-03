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Новости | Верховная Рада (не) разблокировала подписание "антиахметовского" закона

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 16:09
Верховная Рада (не) разблокировала подписание
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
обновлено

Депутаты Верховной Рады не поддержали ни один из 13 проектов постановлений об отмене решения о принятии во втором чтении законопроекта №5600 об изменениях в налоговый кодекс. Об этом сообщается на сайте парламента.  

Большинство проектов постановлений подали депутаты от фракций Батькивщина и Европейская Солидарность

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Они аргументировали свою позицию нарушением регламента при голосовании за поправки к законопроекту №5600. 

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После провала голосования об отмене принятия законопроекта, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что готов подписать документ и отправить его на подпись президенту Владимиру Зеленскому

Обновлено в 16:07. По словам народного депутата Ярослава Железняка, законопроект не разблокирован.

"Не успели проголосовать 13 из 24 постановлений до 12:30. Остальные 11 "блокирующих" постановлений проголосуют в начале следующей пленарной неделе 14 декабря. До 14 декабря закон подписать спикер и президент не могут", – написал он в Телеграм.

Законопроект №5600 называют "ресурсным", "антиахметовским" или "антиолигархическим", т.к. в нем предлагается повысить размер ренты, в том числе и на добычу железной руды. В Украине добычей железной руды занимаются порядка десяти предприятий, практически все принадлежат олигархам, наибольшую долю в этом бизнесе занимает Ринат Ахметов – более 50%. 

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Роман Брыль
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верховна рада повышение налогов антиахметовский законопроект
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