Новости | Верховная Рада (не) разблокировала подписание "антиахметовского" закона
Депутаты Верховной Рады не поддержали ни один из 13 проектов постановлений об отмене решения о принятии во втором чтении законопроекта №5600 об изменениях в налоговый кодекс. Об этом сообщается на сайте парламента.
Большинство проектов постановлений подали депутаты от фракций Батькивщина и Европейская Солидарность.
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Они аргументировали свою позицию нарушением регламента при голосовании за поправки к законопроекту №5600.
После провала голосования об отмене принятия законопроекта, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что готов подписать документ и отправить его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 16:07. По словам народного депутата Ярослава Железняка, законопроект не разблокирован.
"Не успели проголосовать 13 из 24 постановлений до 12:30. Остальные 11 "блокирующих" постановлений проголосуют в начале следующей пленарной неделе 14 декабря. До 14 декабря закон подписать спикер и президент не могут", – написал он в Телеграм.
- 3 июня Кабмин предложил в законопроекте №5600 повысить в разы ставки экологического налога. Также предложено ввести налогообложение неоформленных земельных участков, которые фактически используются. 13 сентября начались обсуждения документа в профильном комитете. 5 октября Верховная Рада приняла решение рассматривать законопроект №5600 по сокращенной процедуре. 30 ноября Верховная Рада приняла по спецпроцедуре так называемый ресурсный законопроект №5600.
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