Депутаты Верховной Рады не поддержали ни один из 13 проектов постановлений об отмене решения о принятии во втором чтении законопроекта №5600 об изменениях в налоговый кодекс. Об этом сообщается на сайте парламента.

Большинство проектов постановлений подали депутаты от фракций Батькивщина и Европейская Солидарность.

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Они аргументировали свою позицию нарушением регламента при голосовании за поправки к законопроекту №5600.

После провала голосования об отмене принятия законопроекта, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что готов подписать документ и отправить его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Обновлено в 16:07. По словам народного депутата Ярослава Железняка, законопроект не разблокирован.

"Не успели проголосовать 13 из 24 постановлений до 12:30. Остальные 11 "блокирующих" постановлений проголосуют в начале следующей пленарной неделе 14 декабря. До 14 декабря закон подписать спикер и президент не могут", – написал он в Телеграм.

Законопроект №5600 называют "ресурсным", "антиахметовским" или "антиолигархическим", т.к. в нем предлагается повысить размер ренты, в том числе и на добычу железной руды. В Украине добычей железной руды занимаются порядка десяти предприятий, практически все принадлежат олигархам, наибольшую долю в этом бизнесе занимает называют "ресурсным", "антиахметовским" или "антиолигархическим", т.к. в нем предлагается повысить размер ренты, в том числе и на добычу железной руды. В Украине добычей железной руды занимаются порядка десяти предприятий, практически все принадлежат олигархам, наибольшую долю в этом бизнесе занимает Ринат Ахметов – более 50%.

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Роман Брыль

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