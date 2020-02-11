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Visa поможет налоговой с электронными "кассовыми аппаратами"

Visa поможет налоговой с электронными "кассовыми аппаратами"
11.02.2020, 16:56

Компания Visa будет разрабатывать для налоговой программный РРО

Государственная налоговая служба (ГНС) и платежная система Visa будут совместно разрабатывать мобильное приложение, выполняющее функции кассового аппарата. Об этом сообщает пресс-служба налоговой.

"Мы готовим дорожную карту сотрудничества с Visa, в рамках которой, в том числе, мы сможем привлечь специалистов одной из крупнейших платежных систем для работы над программным РРО (регистратором расчетных операций - ред.)", - сказано в сообщении.

В налоговой отметили, что глава ведомства Сергей Верланов и представители компании Visa недавно подписали меморандум о сотрудничестве.

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