Visa поможет налоговой с электронными "кассовыми аппаратами"

Государственная налоговая служба (ГНС) и платежная система Visa будут совместно разрабатывать мобильное приложение, выполняющее функции кассового аппарата. Об этом сообщает пресс-служба налоговой.

"Мы готовим дорожную карту сотрудничества с Visa, в рамках которой, в том числе, мы сможем привлечь специалистов одной из крупнейших платежных систем для работы над программным РРО (регистратором расчетных операций - ред.)", - сказано в сообщении.

В налоговой отметили, что глава ведомства Сергей Верланов и представители компании Visa недавно подписали меморандум о сотрудничестве.