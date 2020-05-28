Восстановление экономики будет похоже на эмблему Nike - замглавы НБУ

Национальный банк Украины ожидает медленного восстановления украинской и мировой экономики после пандемии коронавируса. Об этом в интервью LIGA.net заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Я бы не говорил о "V-shaped recovery". Скорее это будет нечто похожее на эмблему Nike или на "ванну в продольном разрезе", как недавно писали в The Economist. То есть не совсем V, но и не совсем U", - сказал он.

По словам Сологуба, падения украинской экономики в 2020 году достигнет 6-7%.

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По прогнозам МВФ, экономика Украины в 2020 году упадет на 7,7%, в 2021 году ожидается рост на 3,6%.