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Война отбросила инвестиционную привлекательность Украины до уровня 2013 года – ЕБА

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 18:08
Война отбросила инвестиционную привлекательность Украины до уровня 2013 года – ЕБА - Фото
Фото: depositphotos.com

Интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины в первой половине 2022 года упал до 2,17 балла из 5 возможных. Это значение – самое низкое с 2013 года, говорится в исследовании Европейской бизнес ассоциации (ЕБА). 

Полгода назад показатель индекса составлял 2,73 балла. Для сравнения, во время активной фазы пандемии COVID-19 индекс снижался до 2,4 балла, а при Евромайдане – до 1,8 балла, что до сих пор является самым низким значением за все время проведения исследования.  

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Оценка генеральными директорами инвестиционной среды в Украине ухудшилась. Процент топ-менеджеров, считающих его крайне неблагоприятным, вырос в десять раз – с 5% до 53% за последние полгода.  

Еще 34% считают его скорее неблагоприятным. Нейтрально оценивают текущий инвестклимат 9% директоров и еще 4% считают его благоприятным.  

Наибольшее количество положительных оценок деловой среды было получено от представителей юридического и консультационного бизнеса, а также предприятий FMCG сферы. 

Оценка полугодовой динамики инвестклимата также ощутимо ухудшилась. Отрицательную динамику наблюдают 79% инвесторов, еще 17% считают, что деловой климат не претерпел существенных изменений.  

Несколько лучше прогнозы на следующие шесть месяцев. Только 38% ожидают дальнейшего ухудшения ситуации, тогда как 36% считают, что инвестклимат не претерпевает существенных изменений, а 26% прогнозируют его улучшение до конца года. 

Несмотря на войну, 91% компаний ЕБА планируют продолжать работу на рынке Украины, а 55% собираются инвестировать в Украину даже в военное время. 12% считают, что новым инвесторам будет выгодно заходить в Украину в этом году, хотя 57% респондентов с этим не согласны. 

Военная агрессия России против Украины ожидаемо возглавила перечень факторов, негативно повлиявших на инвестиционный климат, на втором месте – коррупция, на третьем – слабая судебная система.  

Среди позитивных изменений руководители компаний назвали предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, отмену пошлин и квот на украинский экспорт и "транспортный безвиз" с ЕС. 

Война отбросила инвестиционную привлекательность Украины до уровня 2013 года – ЕБА

Европейская бизнес ассоциация проводит исследование "Индекс инвестиционной привлекательности Украины" с 2008 года. За всю историю измерения Индекс ни разу не достиг положительной зоны – выше 4 баллов. В текущей волне опроса приняли участие 102 директора крупнейших международных и украинских компаний. 

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Роман Брыль
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война в украине инвесторы ЕБА инвестклимат
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