Война отбросила инвестиционную привлекательность Украины до уровня 2013 года – ЕБА
Интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины в первой половине 2022 года упал до 2,17 балла из 5 возможных. Это значение – самое низкое с 2013 года, говорится в исследовании Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).
Полгода назад показатель индекса составлял 2,73 балла. Для сравнения, во время активной фазы пандемии COVID-19 индекс снижался до 2,4 балла, а при Евромайдане – до 1,8 балла, что до сих пор является самым низким значением за все время проведения исследования.
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Оценка генеральными директорами инвестиционной среды в Украине ухудшилась. Процент топ-менеджеров, считающих его крайне неблагоприятным, вырос в десять раз – с 5% до 53% за последние полгода.
Еще 34% считают его скорее неблагоприятным. Нейтрально оценивают текущий инвестклимат 9% директоров и еще 4% считают его благоприятным.
Наибольшее количество положительных оценок деловой среды было получено от представителей юридического и консультационного бизнеса, а также предприятий FMCG сферы.
Оценка полугодовой динамики инвестклимата также ощутимо ухудшилась. Отрицательную динамику наблюдают 79% инвесторов, еще 17% считают, что деловой климат не претерпел существенных изменений.
Несколько лучше прогнозы на следующие шесть месяцев. Только 38% ожидают дальнейшего ухудшения ситуации, тогда как 36% считают, что инвестклимат не претерпевает существенных изменений, а 26% прогнозируют его улучшение до конца года.
Несмотря на войну, 91% компаний ЕБА планируют продолжать работу на рынке Украины, а 55% собираются инвестировать в Украину даже в военное время. 12% считают, что новым инвесторам будет выгодно заходить в Украину в этом году, хотя 57% респондентов с этим не согласны.
Военная агрессия России против Украины ожидаемо возглавила перечень факторов, негативно повлиявших на инвестиционный климат, на втором месте – коррупция, на третьем – слабая судебная система.
Среди позитивных изменений руководители компаний назвали предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, отмену пошлин и квот на украинский экспорт и "транспортный безвиз" с ЕС.
- 15 декабря 2020 года Индекс инвестиционной привлекательности Украины опустился до уровня 2013 года. 14 июля Индекс инвестиционной привлекательности Украины улучшился с 2,4 балла до 2,84 балла из 5 возможных за первое полугодие 2021 года. 24 ноября бизнес-климат ухудшился во всех регионах Украины за последние 12 месяцев. В декабре индекс снизился до 2,73 балла.
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