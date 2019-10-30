Рада ратифицировала антиофшорные соглашения с тремя странами

Сегодня, 30 октября, Верховная Рада ратифицировала соглашения об отмене двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов на ходы с Малайзией, Кипром и Великобританией.

Законопроекты были поданы в парламент Министерством финансов в сентябре.

По словам министр Кабинета министров Дмитрия Дубилета, сейчас налоговая ставка для выведения денег, например, из Кипра, для бизнеса равна 2%, а после принятия закона она увеличится до 5%. "Мы подсчитали, что если бы эта ставка за последние три года была 5%, то это было бы больше 1 млрд грн поступлений в государственный бюджет”, - сказал Дубилет.