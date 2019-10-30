Рада ратифицировала антиофшорные соглашения с тремя странами

Депутаты проголосовали за отмену двойного налогообложения с Кипром, Малайзией и Великобританией
Сегодня, 30 октября, Верховная Рада ратифицировала соглашения об отмене двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов на ходы с Малайзией, Кипром и Великобританией.
Законопроекты были поданы в парламент Министерством финансов в сентябре.
По словам министр Кабинета министров Дмитрия Дубилета, сейчас налоговая ставка для выведения денег, например, из Кипра, для бизнеса равна 2%, а после принятия закона она увеличится до 5%. "Мы подсчитали, что если бы эта ставка за последние три года была 5%, то это было бы больше 1 млрд грн поступлений в государственный бюджет”, - сказал Дубилет.
- По данным Минфина, между Украиной и другими государствами действует 70 соглашений об избежании двойного налогообложения.
- По данным МВФ, в офшорах спрятано $7 трлн частных капиталов, что равно 8% мирового ВВП, и большая часть этих средств - поступления от преступной деятельности. В Фонде считают, что если снизить уровень коррупции в мире на треть, правительства могли бы дополнительно получить $1 трлн.
- 10 октября Совет Европы исключил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Маршалловы Острова из списка "черного" списка офшорных зон.
- В этом году популярные офшорные зоны ужесточили требования к бизнесу в рамках адаптации законодательства к требованиям ЕС.