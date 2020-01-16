Все сотрудники налоговой пройдут переаттестацию - Верланов

В Государственной налоговой службе (ГНС) проведут переаттестацию всех сотрудников, сообщил глава ведомства Сергей Верланов в Facebook.

"Мы очистим ряды службы от тех, кто позорит звание налоговика, и рассматривает свою должность только как место для взяток", - написал он.

План переаттестации в течение двух недель представят на рассмотрение Кабинета министров.

Верланов также сообщил, что будет создана "горячая антикоррупционная линия", где каждый, кто владеет информацией о незаконных действиях сотрудников налоговой, сможет рассказать известные ему факты.

"Вместе с правоохранителями, антикоррупционных органами мы будем настойчиво искоренять это позорное явление... В частности, мы вместе со Службой безопасности Украины, уничтожаем старые схемы по несанкционированным действиям со служебной информацией, в том числе в IT-системах", - отметил Верланов.

По его мнению, из-за коррупционного скандала в Одессе возникли серьезные репутационные угрозы для всех сотрудников налоговой.