Всемирный банк выделит Украине $350 млн: куда пойдут деньги
25.06.2021, 11:24
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Правительство Украины и Всемирный банк заключили соглашение на сумму $350 млн. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов.
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"Кроме того, мы сможем реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок", – говорится в сообщении.
- С 1992 года Всемирный банк предоставил Украине кредитов на $13 млрд по 70 программам. Сейчас ВБ реализует в Украине инвестпроекты на $3,3 млрд. В частности, в 2021 году Украина должна получить 2,5 млрд грн на закупку вакцин, $90 млн на вакцинацию и еще $200 млн на образование. 29 мая Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил предоставление Украине дополнительных $100 млн.
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