Всемирный банк выделит Украине $350 млн: куда пойдут деньги

Правительство Украины и Всемирный банк заключили соглашение на сумму $350 млн. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов.

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"Кроме того, мы сможем реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок", – говорится в сообщении.

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Наталия Софиенко

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