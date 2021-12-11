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Всемирный банк выделил Украине $150 млн на борьбу с COVID-19: деньги пойдут на вакцинацию

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2021, 13:10
Всемирный банк выделил Украине $150 млн на борьбу с COVID-19: деньги пойдут на вакцинацию - Фото
Вакцинация от коронавируса в Украине (фото - Sergey Dolzhenko, EPA)

Всемирный банк одобрил выделение Украине $150 млн на помощь в борьбе с коронавирусом, в частности на закупку вакцин, говорится в пресс-релизе банка.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере $150 млн для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". Эти средства помогут предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, вызванные пандемией COVID-19, а также укрепить национальную систему здравоохранения Украины", — говорится в сообщении.

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$120 млн помогут правительству Украины закупить 16,5 млн доз вакцин, которых достаточно для вакцинации около 20% населения.

Закупка также даст возможность 10 млн человек из приоритетных групп населения получить полную вакцинацию против COVID-19.

Остальные $30 млн будут направлены на финансирование других аспектов развертывания компании по вакцинации: информационные технологии, коммуникация с общественностью, усиление способности, а также закупка оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами.

"Новое дополнительное финансирование поможет Украине и дальше усиливать меры по противодействию COVID-19 и ускорить вакцинацию. Уровень вакцинации в Украине все еще является одним из самых низких в Европе. Поэтому существуют такие высокие потери человеческих жизней, так же как и экономические потери, особенно с появлением новых вариантов вируса", – сказал Аруп Банерджи, Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы.

  • С 1992 года Всемирный банк предоставил Украине кредитов на $13 млрд по 70 программам. Сейчас ВБ реализует в Украине инвестпроекты на $3,3 млрд. В частности, в 2021 году Украина должна получить 2,5 млрд грн на закупку вакцин$90 млн на вакцинацию и еще $200 млн на образование.  29 мая Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил предоставление Украине дополнительных $100 млн. С начала пандемии Всемирный банк в целом предоставил Украине $1,8 млрд для бюджетной поддержки и инвестиционных проектов.

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Наталия Софиенко
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Всемирный банк COVID-19 борьба с коронавирусом
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