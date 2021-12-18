Всемирный банк выделил Украине еще 300 млн евро на поддержку реформ

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй заем для восстановления экономики Украины в размере 300 миллионов евро. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления и роста страны реформ.

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Деньги также пойдут на смягчение последствий пандемии COVID-19.

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Наталия Софиенко

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