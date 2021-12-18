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Всемирный банк выделил Украине еще 300 млн евро на поддержку реформ

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2021, 14:45
Всемирный банк выделил Украине еще 300 млн евро на поддержку реформ - Фото
Всемирный банк (фото - ЕРА)

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил второй заем для восстановления экономики Украины в размере 300 миллионов евро. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления и роста страны реформ.

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Деньги также пойдут на смягчение последствий пандемии COVID-19.

  • С 1992 года Всемирный банк предоставил Украине кредиты на $13 млрд по 70 программам. В настоящее время ВБ реализует в Украине инвестпроекты на $3,3 млрд. В частности, в 2021 году Украина должна получить 2,5 млрд грн на закупку вакцин, $90 млн на вакцинацию и еще $200 млн на образование . 29 мая Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил предоставление Украине дополнительных $100 млн. С начала пандемии Всемирный банк в целом предоставил Украине $1,8 млрд для бюджетной поддержки и инвестиционных проектов.
  • 11 декабря Всемирный банк одобрил выделение Украине $150 млн в помощь в борьбе с коронавирусом, в том числе на закупку вакцин.

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Наталия Софиенко
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Всемирный банк помощь Украине
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