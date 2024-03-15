Вступление в ЕС: Еврокомиссия начала проверку украинского финансового законодательства

Фото: пресс-служба НБУ

Европейская комиссия начала официальный скрининг Украины по переговорному разделу 9 "Финансовые услуги". Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Проведение скрининга предусматривает анализ степени соответствия национального законодательства актам Евросоюза.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Скрининг состоит из двух этапов. На первом представители Еврокомиссии рассказывают о ключевых актах права ЕС по переговорным разделам и отвечают на вопросы государства-кандидата на вступление в ЕС.

На втором этапе государство-кандидат представляет состояние имплементации законодательства ЕС по переговорным разделам и планы по согласованию национального законодательства с европейским до момента полноправного членства в ЕС.

Уже состоялась разъяснительная встреча по переговорному разделу 9 "Финансовые услуги", работу по которому координирует Национальный банк Украины.

Раздел касается актов права ЕС относительно:

- пруденциального регулирования и надзора за банками,

- восстановления и урегулирования банков, системы гарантирования вкладов,

- страхования,

- устойчивого финансирования,

- цифровых финансов (в том числе виртуальных активов),

- рынка ценных бумаг и инвестиционных услуг.

"Мы приложим все усилия для прохождения скрининга в максимально короткие сроки", – прокомментировал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

В Украине уменьшилось количество фальшивых денег. Какие банкноты подделывают чаще всего — отчет НБУ.

14 марта 2024 года Национальный банк неожиданно снизил учетную ставку.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube