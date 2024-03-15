Вступление в ЕС: Еврокомиссия начала проверку украинского финансового законодательства
Европейская комиссия начала официальный скрининг Украины по переговорному разделу 9 "Финансовые услуги". Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Проведение скрининга предусматривает анализ степени соответствия национального законодательства актам Евросоюза.
Скрининг состоит из двух этапов. На первом представители Еврокомиссии рассказывают о ключевых актах права ЕС по переговорным разделам и отвечают на вопросы государства-кандидата на вступление в ЕС.
На втором этапе государство-кандидат представляет состояние имплементации законодательства ЕС по переговорным разделам и планы по согласованию национального законодательства с европейским до момента полноправного членства в ЕС.
Уже состоялась разъяснительная встреча по переговорному разделу 9 "Финансовые услуги", работу по которому координирует Национальный банк Украины.
Раздел касается актов права ЕС относительно:
- пруденциального регулирования и надзора за банками,
- восстановления и урегулирования банков, системы гарантирования вкладов,
- страхования,
- устойчивого финансирования,
- цифровых финансов (в том числе виртуальных активов),
- рынка ценных бумаг и инвестиционных услуг.
"Мы приложим все усилия для прохождения скрининга в максимально короткие сроки", – прокомментировал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
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