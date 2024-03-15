Вступ до ЄС: Єврокомісія розпочала перевірку українського фінансового законодавства

Фото: пресслужба НБУ

Європейська комісія розпочала офіційний скринінг України з переговорного розділу 9 "Фінансові послуги". Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Проведення скринінгу передбачає аналіз ступеня відповідності національного законодавства актам Євросоюзу.

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Скринінг складається із двох етапів. На першому представники Єврокомісії розповідають про ключові акти права ЄС за переговорними розділами та відповідають на запитання держави-кандидата на вступ до ЄС.

На другому етапі держава-кандидат представляє стан імплементації законодавства ЄС за переговорними розділами та плани щодо узгодження національного законодавства з європейським до моменту повноправного членства в ЄС.

Вже відбулася роз'яснювальна зустріч із переговорного розділу 9 "Фінансові послуги", роботу за яким координує Національний банк України.

Розділ стосується актів права ЄС щодо:

- пруденційного регулювання та нагляду за банками,

- відновлення та врегулювання банків, системи гарантування вкладів,

- страхування,

- сталого фінансування,

- цифрових фінансів (зокрема віртуальних активів),

- ринку цінних паперів та інвестиційних послуг.

"Ми докладемо всіх зусиль для проходження скринінгу у максимально короткі терміни", – прокоментував заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

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