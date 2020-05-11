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ВВП, инфляция и курс: J.P. Morgan ухудшил прогноз для Украины

ВВП, инфляция и курс: J.P. Morgan ухудшил прогноз для Украины
11.05.2020, 11:34

Аналитики J.P. Morgan прогнозируют, что падение ВВП Украины 2020 году превысит 5%

Падение экономики Украины в 2020 году может составить 5,1% при инфляции 3,7%. Об этом говорится в новом обзоре J.P. Morgan.

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Аналитики банка прогнозируют, курс гривни к концу второго квартала этого года может ослабнуть до 29,5 грн за доллар, затем укрепиться до 29 грн на конец третьего и четвертого кварталов и вернуться к 29,5 грн за доллар к концу первого квартала следующего года.

По прогнозам J.P. Morgan, в 2021 году рост ВВП может составить 6,3% при инфляции 6%.

В конце марта J.P. Morgan оценивал падение экономики Украины в этом году в 2,6% с восстановлением в следующем на 5,1%. Курс на конец этого года прогнозировался на уровне 28,5 грн за доллар, на конец следующего - 29,5 грн за доллар.

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  • Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что ВВП Украины в 2020 году упадет на 6,5%. Это, по мнению аналитиков, спровоцируют меры по сдерживанию COVID-19.
  • В НБУ прогнозируют, что ВВП Украины по итогам второго квартала 2020 года сократится на 11%. В целом в этом году ожидается падение на 5%.

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Юрий Тарасовский
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