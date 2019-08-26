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ВВП, курс гривни и инфляция. Oxford Economics дал прогноз Украине

ВВП, курс гривни и инфляция. Oxford Economics дал прогноз Украине
26.08.2019, 14:54

Oxford Ecоnomics прогнозирует замедление роста экономики Украины

Аналитики Oxford Economics прогнозируют рост ВВП Украины в 2019-2022 годах на уровне около 3%. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Согласно отчету Oxford Economics, в 2019 году ожидается рост украинской экономики на ровне 2,7%, в 2020 – 2,9%, в 2021 – 3,1% и 2,8% - в 2022 году.

Скачок до 4,6% во втором квартале этого года частично отразил оживление инвестиций, так как масштабы реформаторского стремления президента Владимира Зеленского стали более ясными, поясняют эксперты.

Однако основной причиной ускорения стал более сильный рост потребления после снижения процентных ставок, в то время как объем промышленного производства во втором квартале вырос всего на 1,6% год к году.

Эксперты допускают более быстрых темпов роста украинского ВВП с 2020 года, но это лишь в том случае, если в стране будут быстро продемонстрированы реформы, а низкие процентные ставки "оживят" инвестиции в частный сектор.

Поддержка МВФ повысит шансы правительства на проведение реформ, в частности, таких как приватизация главных государственных банков и других предприятий, проведение земельной реформы.

При этом аналитики называют рисковыми факторами неопытность нового президента и коалиции, возможные трения с МВФ и трудности в урегулировании ситуации с войной на Донбассе.

Эксперты прогнозируют сокращение дефицита текущего счета с 3,7% ВВП в прошлом году до 3,3% в этом, а также 3% – в следующем и 2,4% и 2% – в 2021-2022 годах.

Гривна будет держаться на уровне 28,5 грн/$1 в этом году, 29,2 грн/$1 – в 2020, 29,9 грн/$1 – в 2021 и 30,3 грн/$1 – в 2022 году.

Инфляция снизится со среднегодового уровня 11% в прошлом году до 8,1% в этом, 7,3% – в 2020 и 6,9% – в 2021 году.

  • По данным Госстата, ВВП Украины во втором квартале вырос на 4,6% в годовом выражении.
  • НБУ прогнозирует, что в 2019 году реальный ВВП Украины вырастет на 3%. Инфляцию регулятор ожидает на уровне 6,3% на конец текущего года.
  • Согласно обновленному консенсус-прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП в 2019 году замедлится до 2,7%.
  • Международный валютный фонд также прогнозирует, что в ВВП Украины вырастет на 2,7%.
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oxford economics ВВП инфляция курс гривни
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