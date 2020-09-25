Выбивал долги. СБУ задержала главу Тернопольской налоговой

Служба безопасности Украины задержала главу Государственной налоговой инспекции Тернополя по подозрению в вымогательстве $40 000. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В СБУ заявили, что чиновник требовал вернуть $40 000 несуществующего долга у бывшего сотрудника местного пищевого комбината. Эти деньги сотрудник якобы был должен за растрату имущества и продукции. Владельцем этого пищевого комбината оказался сын главы налоговой.

Согласно сообщению СБУ, глава налоговой хотел силой заставить потерпевшего вернуть деньги. Для этого он привлек двоих представителей уголовного мира, которые угрожали мужчине расправой.

Директора комбината – сына главы налоговой – задержали при получении второй части "долга" в размере $10 000. Тогда же задержали и главу налоговой, и уголовников.

Уголовное производство ведется по ст.189 (вымогательство) УК Украины. Подозреваемым грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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Александр Мясищев

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