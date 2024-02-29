Выплата боевых в тылу: Минобороны нашло нарушений на 187 млн грн
Внутренний аудит Министерства обороны выявил факты безосновательной выплаты дополнительного денежного вознаграждения находившимся в тылу военным. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг.
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"Ряд военнослужащих находился в пунктах постоянной дислокации и выполнял функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получал боевые доплаты. Речь идет о фактах выявления соответствующих приказов в воинских частях Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской области", — говорится в сообщении.
Общая сумма нарушений – 186,6 млн грн.
Министерство обороны передало материалы аудиторов в правоохранительные органы для реагирования.
- В июне 2023 года Верховная Рада приняла новый закон о доплатах военным во время военного положения.
- Он предусматривает, что ежемесячное дополнительное вознаграждение военнослужащим от 30 000 до 100 000 грн пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач будет выплачиваться в порядке, размерах и условиях, установленных Кабинетом министров. Соответствующее постановление правительство приняло в начале августа.