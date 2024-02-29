Виплата бойових у тилу: Міноборони знайшло порушень на 187 млн грн

Міністерство оборони передало до правоохоронних органів дані про нарахування бойових доплат військовим, які перебували в тилу

Фото: ЗСУ

Внутрішній аудит Міністерства оборони виявив факти безпідставної виплати додаткової грошової винагороди військовим, які перебували в тилу. Про це повідомила пресслужба відомства у четвер.

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"Низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати. Йдеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині", – йдеться в повідомленні.

Загальна сума порушень – 186,6 млн грн.

Міністерство оборони передало матеріали аудиторів до правоохоронних органів для реагування.