Виплата бойових у тилу: Міноборони знайшло порушень на 187 млн грн
Внутрішній аудит Міністерства оборони виявив факти безпідставної виплати додаткової грошової винагороди військовим, які перебували в тилу. Про це повідомила пресслужба відомства у четвер.
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"Низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати. Йдеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині", – йдеться в повідомленні.
Загальна сума порушень – 186,6 млн грн.
Міністерство оборони передало матеріали аудиторів до правоохоронних органів для реагування.
- У червні 2023 року Верховна Рада ухвалила новий закон про доплати військовим під час воєнного стану.
- Він передбачає, що щомісячна додаткова винагорода військовослужбовцям від 30 000 до 100 000 грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань виплачуватиметься у порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів. Відповідну постанову уряд ухвалив на початку серпня.