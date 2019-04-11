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В Судане произошел военный переворот, президента арестовали
11.04.2019, 11:27

Выплаты субсидий живыми деньгами продолжатся еще два месяца

Выплаты субсидий живыми деньгами продолжатся еще два месяца

В Кабмине заявляют, что в апреле и мае выплата монетизированных субсидий продолжится

Выплата монетизированных субсидий, которая началась 1 марта этого года, продолжится в апреле и мае. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Выплата "живых средств" продолжится в апреле и мае", - цитирует Розенко пресс-служба вице-премьера.

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Он напомнил, что в целом по Украине монетизированые субсидии через Пенсионный фонд и Ощадбанк получают около 3,5 млн семей. Ежемесячная сумма начисления субсидий составляет 5,7 млрд грн.

"Средний размер субсидии составляет 1680 грн", - уточнил Розенко.

Он также заявил, что выплата субсидий "живыми деньгами" продолжится и в следующем отопительном сезоне.

Ранее сообщалось, что субсидии в мае автоматически переназначат трем миллионам семей.

Напомним, что субсидии наличными не будут платить из-за просрочки оплаты ЖКУ.

В феврале 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали более 3,7 млн домохозяйств

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Теги: субсидии, Павел Розенко, монетизированные субсидии
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