Байден предложит раздать каждому американцу по $1400 – Reuters
14.01.2021, 16:39
Джо Байден (Фото: EPA)
Новоизбранный президент США Джо Байден выступит сегодня с предложением о новом пакете экономических стимулов на сумму свыше $1,5 трлн. Пакет будет призван дать толчок экономике в условиях пандемии COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Пакет стимулов включает выплаты в $1400 для большинства граждан США. Во многом акцент будет сделан на помощь сообществам меньшинств.
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"Я думаю, вы увидите настоящий акцент на недостаточно обслуживаемых сообществах, в которых предстоит много тяжелой работы", – заявил источник, знакомый с предложением Байдена.
- 21 декабря Лидеры палаты представителей и сената США согласовали второй пакет поддержки экономики. Он включал стимулирующие чеки по $600 для большинства граждан США. Выплаты в $600 действующий президент США Дональд Трамп называл "смехотворными" и требовал из увеличить до $2000.
- 29 декабря палата представителей Конгресса США решила увеличить выплаты американцам до $2000.
- 8 января Байден заявил, что готовит пакет помощи на "триллионы долларов", который увеличит до $2000 выплаты для американцев. Он также обещал выделить "миллиарды долларов", чтобы избежать увольнения госсотрудников.
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