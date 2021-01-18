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Долги по зарплате за месяц сократились почти на 700 млн грн

18.01.2021, 17:48
Долги по зарплате за месяц сократились почти на 700 млн грн - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Задолженность по заработной плате за месяц сократилась почти на 700 млн грн благодаря ее сокращению на предприятиях госсектора. Об этом пишет пресс-служба Минэкономики.

Сумма задолженности предприятий по заработной плате по всей Украине с 7 декабря 2020 года по 11 янаря 2021 года уменьшилась на 18%, с 3,8 млрд грн до 3,1 млрд грн.

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Наибольший вклад в покрытие задолженности сделали Донецкая (299 млн грн), Львовская (169 млн грн) и Харьковская (97 млн ​​грн) области. При этом наибольшим должником все еще остается Донецкая область с показателем 719 млн грн.

623,8 млн грн погашения задолженности по заработной плате приходится на предприятия государственной формы собственности.

Предприятия Минэнерго сократили задолженность на 535 млн грн, предприятия Укравтодора – на 54 млн грн и предприятия Укроборонпрома – почти на 43 млн грн. Последний сейчас является крупнейшим должником (587 млн ​​грн) в разрезе центральных органов власти Украины.

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Наталия Софиенко
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