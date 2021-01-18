Долги по зарплате за месяц сократились почти на 700 млн грн

Задолженность по заработной плате за месяц сократилась почти на 700 млн грн благодаря ее сокращению на предприятиях госсектора. Об этом пишет пресс-служба Минэкономики.

Сумма задолженности предприятий по заработной плате по всей Украине с 7 декабря 2020 года по 11 янаря 2021 года уменьшилась на 18%, с 3,8 млрд грн до 3,1 млрд грн.

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Наибольший вклад в покрытие задолженности сделали Донецкая (299 млн грн), Львовская (169 млн грн) и Харьковская (97 млн ​​грн) области. При этом наибольшим должником все еще остается Донецкая область с показателем 719 млн грн.

623,8 млн грн погашения задолженности по заработной плате приходится на предприятия государственной формы собственности.

Предприятия Минэнерго сократили задолженность на 535 млн грн, предприятия Укравтодора – на 54 млн грн и предприятия Укроборонпрома – почти на 43 млн грн. Последний сейчас является крупнейшим должником (587 млн ​​грн) в разрезе центральных органов власти Украины.

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Наталия Софиенко

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