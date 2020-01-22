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Зеленский обсудил с главой МВФ новую программу для Украины

Зеленский обсудил с главой МВФ новую программу для Украины
22.01.2020, 18:57

Встреча президента Украины и директора-распорядителя МВФ состоялась в Давосе

Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой программу предоставления финансовой помощи для Украины.

Пресс-служба президента сообщает, что встреча состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Зеленский и Георгиева обсудили реализацию программы расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд, о которой Украина и МВФ договорились прошлом году.

Как передает Интерфакс-Украина, Георгиева также отметила, что "говорили о необходимости завершить те действия, которые еще не выполнены, чтобы мы могли выносить программу на наш Совет директоров".

Кроме того на встрече обсудили ход судебной реформы, укрепление верховенства права и внедрение структурных реформ в Украине.

  • 7 декабря МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на $5,5 млрд сроком на три года.
  • По словам главы НБУ Якова Смолия, после выполнения Украиной трех условий, МВФ может утвердить новую программу в первом квартале 2020 года.
  • Программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, что будет зависеть от выполнения Украиной ряда "prior actions" (неотложных действий. - Ред.).
  • По информации источников LIGA.net, под "prior actions" имеются в виду прежде всего изменения в закон "О системе гарантирования вкладов" (в том числе, позиции, непрямо касающиеся возможной ренационализации ПриватБанка, а также взыскания долгов собственников других банков-банкротов). Подробнее об этом мы писали здесь >>>
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Владимир Зеленский Кристалина Георгиева
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