Зеленский обсудил с главой МВФ новую программу для Украины

Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой программу предоставления финансовой помощи для Украины.

Пресс-служба президента сообщает, что встреча состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Зеленский и Георгиева обсудили реализацию программы расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд, о которой Украина и МВФ договорились прошлом году.

Как передает Интерфакс-Украина, Георгиева также отметила, что "говорили о необходимости завершить те действия, которые еще не выполнены, чтобы мы могли выносить программу на наш Совет директоров".

Кроме того на встрече обсудили ход судебной реформы, укрепление верховенства права и внедрение структурных реформ в Украине.