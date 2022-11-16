Зеленский подписал закон о создании спецфонда для национализированных российских активов

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2022 год относительно создания фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России. Об этом сообщается на парламентском портале.

Фонд будет финансироваться за денежные средства от продажи национализированных российских активов.

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Средства фонда предлагается направлять на:

→ строительство и ремонт общественных зданий, защитных сооружений гражданской защиты;

→ реконструкцию, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры, связанных с предоставлением услуг водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения, электро- и газоснабжения, освещения;

→ реконструкцию, капитальный ремонт зданий для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и лиц, потерявших его в результате военных действий;

→ разработку проектной документации для объектов, разрушенных вследствие агрессии;

→ закупку школьных автобусов, специального транспорта для учреждений здравоохранения и коммунальных предприятий по благоустройству территорий;

→ закупку компьютерного и мультимедийного оборудования для учебных заведений на пострадавших территориях.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля первым вкладом в фонд ликвидации последствий войны могут стать 15,8 млрд грн, которые находились в российских банках ПИБ и МР Банк.

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Роман Бриль

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