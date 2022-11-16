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Зеленский подписал закон о создании спецфонда для национализированных российских активов

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 14:51
Зеленский подписал закон о создании спецфонда для национализированных российских активов - Фото
Фото: Zelenskiy Official/telegram

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2022 год относительно создания фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России. Об этом сообщается на парламентском портале.   

Фонд будет финансироваться за денежные средства от продажи национализированных российских активов. 

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Средства фонда предлагается направлять на: 

→ строительство и ремонт общественных зданий, защитных сооружений гражданской защиты; 

→ реконструкцию, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры, связанных с предоставлением услуг водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения, электро- и газоснабжения, освещения; 

→ реконструкцию, капитальный ремонт зданий для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и лиц, потерявших его в результате военных действий; 

→ разработку проектной документации для объектов, разрушенных вследствие агрессии; 

→ закупку школьных автобусов, специального транспорта для учреждений здравоохранения и коммунальных предприятий по благоустройству территорий; 

→ закупку компьютерного и мультимедийного оборудования для учебных заведений на пострадавших территориях. 

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля первым вкладом в фонд ликвидации последствий войны могут стать 15,8 млрд грн, которые находились в российских банках ПИБ и МР Банк. 

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Роман Бриль
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госбюджет национализация восстановление инфраструктуры российские активы фонд восстановления
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