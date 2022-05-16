Зеленский призвал МВФ ускорить финансовую помощь Украине

Президент Владимир Зеленский провел встречу в режиме видеоконференции с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в преддверии ее участия во встрече министров финансов стран G7. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

Зеленский отметил, что ежемесячный дефицит государственного бюджета составляет около $5 млрд. Поэтому президент призвал МВФ ускорить оказание поддержки Украине. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Со своей стороны директор-распорядитель МВФ отметила, что уведомит G7 о необходимости ускорить предоставление финансовой поддержки.

Также, Владимир Зеленский отметил важность финансовой поддержки Украины со стороны государств-партнеров, в частности США, Канады, Японии и стран Европейского Союза.

Он призвал МВФ активно приобщаться к разработке программы послевоенного восстановления Украины.

Глава государства отметил, что наша страна настроена продолжать реализацию важных реформ.

"Там, где мы можем показывать результаты реформ, мы не должны останавливаться и идти вперед. Из-за войны не все пока возможно. Но мы готовы показывать миру, что идем только вперед", – подчеркнул Зеленский.

Роман Брыль

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