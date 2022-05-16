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Зеленский призвал МВФ ускорить финансовую помощь Украине

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 19:52
Зеленский призвал МВФ ускорить финансовую помощь Украине - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский провел встречу в режиме видеоконференции с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в преддверии ее участия во встрече министров финансов стран G7. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.   

Зеленский отметил, что ежемесячный дефицит государственного бюджета составляет около $5 млрд. Поэтому президент призвал МВФ ускорить оказание поддержки Украине. 

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Со своей стороны директор-распорядитель МВФ отметила, что уведомит G7 о необходимости ускорить предоставление финансовой поддержки. 

Также, Владимир Зеленский отметил важность финансовой поддержки Украины со стороны государств-партнеров, в частности США, Канады, Японии и стран Европейского Союза. 

Он призвал МВФ активно приобщаться к разработке программы послевоенного восстановления Украины. 

Глава государства отметил, что наша страна настроена продолжать реализацию важных реформ. 

"Там, где мы можем показывать результаты реформ, мы не должны останавливаться и идти вперед. Из-за войны не все пока возможно. Но мы готовы показывать миру, что идем только вперед", – подчеркнул Зеленский. 

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Роман Брыль
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Владимир Зеленский МВФ Кристалина Георгиева финансовая помощь украине
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