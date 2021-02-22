Зеленский убежден, что до конца года Украина все же получит транш от МВФ
Международный валютный фонд по результатам работы миссии в Украине не назначил дату выделения нового транша из-за ряда причин. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".
"По программе мы должны получить 2,1 млрд грн. Большую часть денег мы получили, еще у нас осталось два транша. Всего в этой программе три транша по 700 млн. Сейчас в МВФ должны были назвать дату, когда выделят второй транш на 700 млн. Программа не выполнена из-за некоторых вещей", – сказал Зеленский.
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Например, по словам Зеленского, МВФ ожидала принятие закона о Высшем совете правосудия, земельной реформе, и банковском законе. Он отметил, что ряд необходимых законов уже зарегистрированы в парламенте.
По словам Зеленского, у Украины "нормальные отношения с МВФ". Он также отметил, что не согласен с некоторыми требованиями МВФ относительно реформ. "Есть много поправок в закон о Высшем совете правосудия, вопрос Конституционного суда...", – сказал Зеленский.
При этом президент убежден, что до конца года Украина все же получит транш от МВФ. Зеленский также заверил, что у правительства есть "план Б" на случай отказа МВФ в предоставлении очередного транша кредита.
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