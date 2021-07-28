Зеленский: Украина готова получать транш МВФ, мы все сделали

Украина выполнила обязательства перед Международным валютным фондом, необходимые для получения транша. Об этом в рамках форума Украина 30. Децентрализация сообщил президент Украина Владимир Зеленский.

"У нас, в принципе, много вещей сделано, может некоторые вещи еще согласовываются. Со стороны ответственности государства и структурных маяков мы на финальной стадии. Я считаю, мы все сделали. Все, что я обещал госпоже Георгиевой (директор распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, – ред.), все главные реформы мы начали: они проголосованы. Считаю, что мы готовы к получению транша", – заявил Зеленский.

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Он добавил, что сегодня вечером у него будет разговор с главой МВФ Георгиевой о ситуации с получением транша. Обсуждать будут статус внедрения реформ. Он добавил, что Украина находится на финальном этапе.

Зеленский напомнил, что Украина обязывалась принять законы о земельной, банковской и судебной реформе. Также необходимо было принять законопроект о реформе СБУ, который приняли в первом чтении.

Он добавил, что остаются "специфические" вопросы касательно госбюджета и бюджета следующих годов. Их он назвал вопросами среднего звена.

"У нас конструктивные отношения с МВФ, рабочие. Я считаю, что ключевые реформы, которые были нужны нам, совпадали с желаниями и структурными маяками МВФ. Я считаю, что мы их проголосовали, не сделали еще, к сожалению. Мы доведем реформы до конца", – подчеркнул Зеленский.

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Александр Мясищев

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