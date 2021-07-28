Зеленский: Украина готова получать транш МВФ, мы все сделали
Украина выполнила обязательства перед Международным валютным фондом, необходимые для получения транша. Об этом в рамках форума Украина 30. Децентрализация сообщил президент Украина Владимир Зеленский.
"У нас, в принципе, много вещей сделано, может некоторые вещи еще согласовываются. Со стороны ответственности государства и структурных маяков мы на финальной стадии. Я считаю, мы все сделали. Все, что я обещал госпоже Георгиевой (директор распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, – ред.), все главные реформы мы начали: они проголосованы. Считаю, что мы готовы к получению транша", – заявил Зеленский.
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Он добавил, что сегодня вечером у него будет разговор с главой МВФ Георгиевой о ситуации с получением транша. Обсуждать будут статус внедрения реформ. Он добавил, что Украина находится на финальном этапе.
Зеленский напомнил, что Украина обязывалась принять законы о земельной, банковской и судебной реформе. Также необходимо было принять законопроект о реформе СБУ, который приняли в первом чтении.
Он добавил, что остаются "специфические" вопросы касательно госбюджета и бюджета следующих годов. Их он назвал вопросами среднего звена.
"У нас конструктивные отношения с МВФ, рабочие. Я считаю, что ключевые реформы, которые были нужны нам, совпадали с желаниями и структурными маяками МВФ. Я считаю, что мы их проголосовали, не сделали еще, к сожалению. Мы доведем реформы до конца", – подчеркнул Зеленский.
- 16 сентября 2020-го Конституционный суд признал неконституционными отдельные нормы закона о НАБУ. В частности, они касались назначения директора бюро. 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК. Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ. 4 декабря 2020 года Верховная Рада вернула ответственность за ложь в декларациях, повысив порог ответственности и заменив лишение свободы ее ограничением в качестве максимального наказания.
- Украина участвует в программе МВФ stand-by, в рамках которой для страны зарезервировано $5 млрд. В июне 2020-го Украина получила транш на $2,1 млрд. Минфин называл три главных требования фонда, а МВФ ожидал большего прогресса в имплементации реформ для предоставления транша. 7 июля министр экономики Алексей Любченко заявил, что Украина надеется получить в этом году $700 млн по программе stand by. В июне министр финансов Сергей Марченко надеялся получить $2,5 млрд от МВФ до конца года. 9 июля в Минфине сообщили о компромиссе с МВФ по антикоррупционной реформе. Позже упоминание о компромиссе убрали.
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